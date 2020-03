KFUM Oslo utsatt for tyveri på treningsleir

KFUMs støtteapparat har blitt robbet for verdisaker under et treningsopphold i Marbella. Det spekuleres i om innbruddstyvene kan ha brukt en slags sovegass.

Støtteapparatet til fotballklubben KFUM Oslo ble utsatt for tyveri under treningsoppholdet i Marbella i Spania. Foto: Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Under «Kåffås» treningsleir i Marbella i det sørlige Spania har innbruddstyver tatt seg inn i huset der klubbens støtteapparat oppholdt seg.

Blant det som ble stjålet, var fotoutstyr og penger.

Tyveriet foregikk om natten uten at noen av 1.-divisjonsklubben fikk det med seg.

– Vi opplevde å sove som steiner, våkne og konstatere at folk hadde vært inne på soverommene og forsynt seg av sakene våre. Det rare er at ingen av oss hadde våknet under raidet, og vi opplevde en slags hangover da vi omsider våknet, sier lagleder Guttorm Lende til Dagsavisen.

Lende spekulerer derfor i om de ubudne gjestene kan ha brukt en slags sovegass før de tok seg inn i huset.