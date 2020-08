Også Martin Johnsrud Sundby står over Toppidrettsveka

En lang rekke langrennsutøvere meldte torsdag frafall til Toppidrettsveka. Nå er det klart at heller ikke Martin Johnsrud Sundby stiller til start.

Therese Johaug har trent for hardt og Martin Johnsrud Sundby står over Toppidrettsveka på grunn av ryggproblemer. Foto: NTB Scanpix

Sundby, som foran denne sesongen ble vraket fra landslaget, sliter med vond rygg og tar ikke sjansen på å stille til start under Toppidrettsveka, melder NRK.

– Jeg har fortsatt en ryggproblematikk som gjør at det er tidvis smertefullt å operere i konkurransefart. Så har det problemet gått fra «natt til dag» fra mai til nå. Likevel, med litt hjelp fra fagkyndige, så kan det å gå konkurranser nå være en ulempe med tanke på rehabiliteringen av ryggen. Og det er en sjanse jeg ikke har råd til å ta, sier Sundby.

Først under langrennsåpningen på Beitostølen i november ser 35-åringen for seg at han er tilbake.

Han vet at han må vise seg fram fra sin beste side når han først skal gå renn. Som regjerende verdensmester er 35-åringen uansett kvalifisert til 15 kilometeren under VM i Oberstdorf, men han vet at veien til både tre- og femmil er tøff når han nå står utenfor landslaget.

Også Johaug står over

Onsdag ble det kjent at flere av de største langrennsprofilene på kvinnesiden også står av Toppidrettsveka, blant dem Therese Johaug.

Hennes treningsbelastning har vært for høy, heter det i en pressemelding fra Norges Skiforbund. Johaug har ikke respondert som forventet på treningsøktene de siste dagene, og har hun i samråd med trener og helseteam besluttet at hun ikke kan delta i rulleskirennene på Hitra, i Aure og Trondheim.

Hun må ha en lettere treningsperiode for å få tilbake tilstrekkelig overskudd og deltar heller ikke på den neste landslagssamlingen i Meråker.

– Nå må jeg lytte til kroppen og justere belastningen så jeg kommer meg tilbake i normalt gjenge.

Heller ikke Ragnhild Haga, Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla, Sjur Røthe, Håvard Solås Taugbøl, Marte Mæhlum Johansen, Ansgar Evensen eller Julie Myhre deltar i Toppidrettsveka, av ulike grunner.