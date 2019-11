Hallvar Thoresen på Lerkendal før hjemmekampen mot PSV Eindhoven i Europaligaen. Nå er Thoresen ferdig som sjefsspeider i RBK. rbk.no

Ferdig i Rosenborg

Skulle jobbe systematisk og langsiktig for Rosenborg. Nå er Hallvar Thoresen ute av klubben.

For mindre enn 10 minutter siden

Det melder rbk.no fredag.

– Jeg vil takke Hallvar for innsatsen i Rosenborg. Han har gjort en strukturert og ordentlig jobb. Vi har den senere tid diskutert scouting-modellen og Hallvar sin rolle slik den har vært opphører. Han har gjort en god jobb siden han ble engasjert i 2016 og vi har nytt godt av hans store nettverk i europeisk fotball, sier Tove Moe Dyrhaug til Rosenborgs hjemmeside.

Thoresen tok over jobben som RBKs sjefsspeider i desember 2015. Da hadde klubben vært uten en ansvarlig for scoutingarbeidet etter at Stig Thorbjørnsen forlot Rosenborg i juli det samme året.

— Jeg er opptatt av å jobbe systematisk og langsiktig, og være i forkant av behov Rosenborg måtte ha. Jeg brenner virkelig for denne jobben, sa Thoresen til rbk.no da det ble klart at han overtok speiderjobben i klubben.

Vi kommer tilbake med mer.