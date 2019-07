Grøvdal satte ny norsk rekord: – Kjempeavslutning!

– En kjempeavslutning, utbrøt NRK-kommentator Jann Post.

Da hadde Karoline Bjerkeli Grøvdal akkurat løpt inn til 14:51.66 og norsk rekord på 5000-meter i søndagens Diamond League-stevne på London Olympic stadium.

– Hun har løpt smart og disponert godt. Herlig løpt, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

– Peisa bare forbi

Riktig nok fikk hun smått kritikk for å legge seg i «feil» gruppe underveis i løpet. Isfjorden-jenta lå midtveis i den tredje gruppa, som holdt for lav fart til at hun kunne slå norgesrekorden på 14:51.7.

Men så våknet hun.

– Beina var veldig bra, det kom bare litt sent. Jeg klarte å ta igjen gruppa foran uten å stivne. Først skulle jeg legge meg bak dem, men jeg hadde større fart og peisa bare forbi, strålte hovedpersonen selv.

Grøvdal gikk overraskende høyt ut i feltet i den første runden og fikk godt betalt av at farten i feltet ikke var i nærheten av verdensrekordnivå.

Burde kanskje vært mer offensiv

Etterhvert ble det som ventet strekk fra de tolv beste og ned til romsdalsjenta, som akkurat er kommet hjem fra et høydeopphold i Sveits.

Midtveis i løpet var Grøvdal nest-fremst i den tredje gruppa i løpet og ved 3000-meterpasseringen rykket 28-åringen fra sin gruppe.

– Det gikk for sakte, kanskje burde hun vært i gruppa foran, kommenterte Post.

– Gikk unna

Imens stakk den nederlandske Verdensrekordholder Sifan Haffan av i det fremste feltet, men ble passert av verdensmester Hellen Obiri fra Kenya i siste sving. Obiri vant med en solid 14:20.36-tid.

– Der gikk det unna, sa Post.

Først i juni fikk 28-åringen fra Isfjorden sin sesongdebut etter en skadepreget vår.

