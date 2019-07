Ellevilt overtidscomeback for Stabæk i seksmålsthriller

Stabæk – Sarpsborg 3–3

Geir Bakkes menn hadde tre uavgjort og tre tap på bortebane tidligere i sesongen. I tillegg hadde de blitt slått ut av NM av Tromsdalen, også det på fremmed gress. Det så ut til at sesongens første bortetriumf skulle komme mandag, men fem minutter på overtid glapp det.

Mål av Jonathan Lindseth og Alexander Ruud Tveter scoret før østfoldingene før halvtimen var spilt. Franck Boli reduserte for hjemmelaget før pause, mens Steffen Lie Skålevik økte til 3–1 med sitt første Sarpsborg-mål like etter hvilen. Madis Vihmann reduserte til 2–3 for Stabæk og på overtid utlignet altså Bohinen.

Sarpsborg blir dermed liggende på 15.-plass på tabellen. Stabæk er nummer 13.

Offsidemål og Boli-scoring

Ikke engang minuttet var spilt da Sarpsborg tok ledelsen. Lindseth ga hjemmelaget en skikkelig kalddusj da han satte inn 1-0, men målet skulle aldri ha vært godkjent. Ole Jørgen Halvorsen var nemlig i klar offside før han slo den målgivende pasningen.

Etter 27 minutter kunne gjestene fra Sarpsborg juble igjen. Tveter doblet ledelsen enkelt etter et innlegg fra kant.

Men Stabæk ville ikke gi seg så lett. På topp hadde de måltyven Boli. Og etter at han hadde misbrukt en gedigen sjanse etter en drøy halvtime, tok spissen vare på sin andre mulighet like før hvilen.

Spissen ble spilt fri med en praktfull pasning fra Vadim Demidov. Boli takket og bukket og trillet inn 1-2-reduseringen mellom beina til Sarpsborg-keeper Aleksandr Vasjutin.

Og på overtid i den første omgangen kunne lagene vært like langt. Stabæk fikk straffespark etter at Vasjutin var på bærtur i feltet og traff Stabæks Vihmann. Men keeperen gjorde det godt igjen da han reddet Bolis forsøk fra 11 meter.

Ny kalddusj

Etter pause ble det istedenfor enda tyngre for Stabæk. Fem minutter etter hvilen satte Steffen Lie Skålevik sitt første ligamål for Sarpsborg etter en flott kontring. 3–1 og hjemmelaget var i trøbbel.

Vertene forsøkte seg, og like etter 3-1-scoringen var Boli nok en gang uhyre nære, men en glimrende redning fra Vasjutin stoppet spissen.

Sarpsborg var fornøyde og la seg dypt, mens Stabæk ble stående og stange. Halvveis i omgangen skapte de fornyet spenning da Vihmann headet inn 2–3 etter corner.

Fem minutter på overtid sørget Emil Bohinen for jubel for hjemmelaget. Han satte inn 3–3 etter en corner. Reprisene viste riktignok at det trolig skulle vært annullert for det Daniel Braaten gjorde med Sarpsborg-keeperen like før.

