Flere spillere frigitt: Disse stjernene er ferdige i Manchester United

Det har vært en innholdsrik fredag på kontoret for Ole Gunnar Solskjær. På formiddagen signerte han sin første spiller i Daniel James for rundt 15 millioner pund, før han på ettermiddagen slapp en liste med spillere som skal bort fra klubben.

De mest kjente på listen har lenge vært ryktet bort fra Old Trafford. De to er Ander Herrera og Antonio Valencia. Valencia har vært i klubben i ti år og har båret kapteinsbindet de siste sesongene, men slet med spilletid under Solskjærs ledelse. Ecuadorianeren var bare på banen ni ganger i Premier League-sesongen som var.

James Wilson har også blitt frigitt av klubben. Han debuterte for United som 19-åring i april 2015. I debuten mot Hull scoret han to mål, men han fikk bare 15 kamper totalt for klubben. Han har vært på utlån sammenhengende siden 2015, men nå er altså hans tid i klubben over.

I tillegg til Herrera, Valencia og Wilson, har også de mer ukjente Regan Poole, Zak Dearnley, Tom Sang, Callum Whelan, Matty Willock, Matthew Olosunde, Tyrell Warren, DJ Buffonge, Callum Gribbin, Baars Josh Bohui og James Thompson blitt frigitt av klubben.