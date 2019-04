Bernhus-kommentar: «Nå er Molde så gode at det er blitt et problem»

MOLDE-STABÆK 3–0

Hva kan forklaringen være på at de tar det så rolig i Molde Fotballklubb at deres berømte A-lagstrener plutselig forsvant?

Er den så enkel som dette? Erling Moe?

Det ser ut til at både spillere og fansen i byen har full tillit til at Molde FK er like slagkraftig som før, det vil si etter at Solskjær forsvant. Det har de grunn til, det viser serieåpningen. Det lå litt dommerflaks bak poenget i Sarpsborg, men mot Stabæk i andre kamp fortalte Molde at de har tenkt å kontrollere kampene i år – slik Solskjær ville og Moe vil ha det.

Træff-sikker

Det er gått noen år siden Erling Moe løp rundt på midtbanen til 2. divisjonsklubben Træff med nummer 10 på ryggen. Men det var noe ved ham allerede da, sier de som fulgte Møre-fotballen på den tiden.

Han var smart, han hadde blikk, han forsto spillet og ledet laget med naturlig autoritet. Han ble spillende trener og senere hovedtrener, før Molde FK hentet ham inn som leder for utviklingsavdelingen. Så ble han trenerassistent. Da Tor Ole Skullerud måtte gå, var Erling Moe plutselig hovedtrener.

Ingen ble forskrekket da heller. Det var under Moe at Molde hadde sin e-cupsuksess høsten 2015 med seiere over både Fenerbache og Celtic (to ganger) og uavgjort mot Ajax (to ganger). Solskjær kom tilbake til Molde som hovedtrener og fikk være med på moroa midt i Europa League-gruppespillet, men det var Moe som hadde fått laget i den strålende posisjonen.

Erling Moe er ikke nødvendigvis en dårligere trener enn Solskjær. Sterk fagmann, overbevisende, ordentlig og nøyaktig, trygg på seg selv. Han er Molde, mer enn Solskjær fra Kristiansund er det.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Men lett blir det ikke

Denne serieåpningen tyder ikke på at Moe får så mye motgang å jobbe med i år heller.

Nå er Molde blitt så gode at det er blitt et problem. I hvert fall hvis de ikke lærer hvordan dårligere lag skal beseires.

Det kampen mot Stabæk viste, var at det ikke hjelper å være overlegen i banespillet hvis man ikke er ekstraordinær når det nærmer seg sjanser. Det er slik Molde-kampene vil se ut fremover, et langt og evig press mot et forsvar med fem backer og fire midtbanespillere like foran. Det er ikke lett å løse opp en slik bunt.

Det kom nesten ikke sjanser ut av Molde-angrepene den første halvtimen, bare imponerende pasningskombinasjoner og fine tekniske detaljer. Så hva manglet?

Så vidt vi kunne se det: Tempoeksplosjoner, noen smarte løp inn i bakrommet, som invitasjon til midtbanespillere som grublet over hva de skulle finne på.

Som tenkt

Ikke før hadde vi tenkt disse tankene før nettopp dette skjedde. Ohi Omoijuanfo fant rommet, ballen kom fra Magnus Wolff Eikrem akkurat i rett tid. Marcus Sandberg reddet riktig nok, men med litt flaks kunne Eikrem få returballen i mål.

Molde kunne altså likevel. Stabæk-porten var låst opp.

Like etter kom en ny kombinasjon, med Eikrem, Eirik Hestad og Ohi som forsvarsåpnere. Ohi scoret til 2–0. Sesongåpningen var i boks.

Stabæk er et lag det er lett å like med optimismen og de mange unge teknikerne, men motstanden ble for mektig denne gangen. Det ble til at Mattias Moström lekte inn 3–0. Det burde blitt mer.

Erling Moe kunne smile forsiktig. Han trenger ingen store ord.