Regjeringen sa ja, men i dag ble fotballspillerne likevel nektet full kontakt

Abid Raja sa det bare var å gå i gang. Men Norges Fotballforbund og klubbene er likevel ikke klare til å starte opp trening med full kontakt før ut i neste uke. Det fikk skuffede Stabæk-spillerne erfare fredag formiddag.

Her får de kanskje beskjeden: Stabæk-spillerne trodde kanskje de skulle trene med full kontakt fredag formiddag. Men slik ble det ikke. De må vente noen dager til. Foto: Ørn E. Borgen, NTB scanpix

NADDERUD/OSLO: Så var det bare ikke å rase til treningsfeltet for å sette inn susende taklinger. Eliteseriens spillere må til ut i neste uke vente på at de får trene fotball på den måten fotball spilles.

Norges Fotballforbund (NFF), klubbenes interesseorganisasjon og klubbene selv skal avholde et møte før det blir gitt grønt lys for at de kan gå i gang med fotballtrening.

– All trening må skje innenfor det strenge smittevernregimet, og for alle eliteserieklubbene innebærer det noe forarbeid. Det skal derfor ikke igangsettes trening med kontakt i eliteserieklubbene før mandag 11. mai. Den enkelte klubb kan uansett ikke sette i gang før de er klare til å etterleve kravene i treningsprotokollen og har bekreftet dette ovenfor NFF, skriver Lise Klaveness i en e-post til Aftenposten fredag.

Hun er direktør for elitefotballen i NFF.

God avstand fortsatt under Stabæks trening fredag. Foto: Ørn E. Borgen, NTB scanpix

Klaveness er den som har jobbet tettest med myndighetene i forbindelse med gjenåpningen av fotballen.

– Fra og med nå

Det var torsdag tidlig kveld at kulturminister Abid Raja kunngjorde at fotballspillere i Eliteserien kunne starte opp med trening på vanlig måte.

Stabæk-trener Jan Jönsson. Foto: Ørn E. Borgen, NTB scanpix

– Organisert trening i elitefotballen med kontakt kan begynne fra og med nå, kunngjorde ministeren på pressekonferansen torsdag ettermiddag.

Det vil si trening med full kontakt, susende taklinger og heftige løpsdueller.

Men så var det ikke slik likevel.

Skuffelsen var stor

På Stabæk-treningen fredag samlet trener Jan Jönsson spillerne under et stillas på Nadderud før trening. Spillerne sto i en sirkel under ham hvor de holdt en meters avstand. Så fortalte han spillerne at de faktisk er nødt til å vente litt før det blir full fest på banen.

Skuffelsen var synlig alle veier. Spillerne hadde ankommet treningsfeltet i et lønnlig håp om at de endelig skulle få lov til å gjøre jobben sin på vanlig vis.