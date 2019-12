Torsdagens avisforside til Corriere dello Sport har ikke gått upåaktet hen. Foto: Faksimile

Stjernespiss langer ut mot kontroversiell avisforside: – Noe av det dummeste jeg har sett

Med tittelen «Black Friday» og bilder av Romelu Lukaku og Chris Smalling har den italienske avisen Corriere dello Sport satt sinnene i kok.

NTB-TT

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tittelen henviste til fredagens storkamp i Serie A hvor Inter tar imot Roma. Både Lukaku og Smalling reagerer på Corriere dello Sports forhåndsomtale.

– Dere fortsetter å gi næring til negativiteten og rasismeproblemet, sier Lukaku, ifølge BBC. Inters belgiske kraftspiss omtaler overskriften som «noe av det dummeste» han har sett.

Smalling beskriver avisens ordspill som «galt og ufølsomt». Roma-stopperen, som er innleid fra Manchester United, oppfordrer Corriere dello Sports redaktører til å «forstå makten de besitter».

«Totalt uakseptabelt»

Romas pressesjef Paul Rogers sier til nyhetsbyrået AFP at valget av tittel er «forferdelig», selv om artikkelen i seg selv var «positiv».

I artikkelen roses de to spillerne for å stå opp mot rasisme, men alles øyne har vært rettet mot tittelen «Black Friday» og bildet av de to spillerne.

«Ingen mener at en slik overskrift er en god idé», skriver Roma i en Twitter-melding.

«Det er totalt uakseptabelt å se slik likegyldighet til rasisme» skriver Inters byrival Milan i en melding.

Ledelsen i Corriere dello Sport forsvarer forsiden.

«Hvit, svart, gul. Det å fornekte forskjeller er snublesteinen for all antirasistisk rasisme. Det er en uskyldig overskrift omgjort til gift av dem som har gift inni seg», skriver avisen i en lederartikkel.

Inters stjernespiss Romelu Lukaku under Champions League-kampen mot Slavia Praha i november. Foto: Petr David Josek, AP / NTB scanpix

Problem

Rasisme er blitt et gjentagende problem i italiensk fotball, der flere svarte Serie A-spillere er blitt utsatt for hets fra tribunen de siste månedene.

Den svenske fotballstjernen Zlatan, som etter ryktene skal være på vei tilbake til italiensk fotball, tar til orde for å gi straffer som svir.

– Å ta på en trøye med teksten «nei til rasisme» eller ha et flagg er fint, men det løser ikke problemet. Det er bedre å miste tre poeng, avbryte kampen og ta tilbake billettinntektene så du risikerer å bli degradert til Serie B, sier Ibrahimovic til det italienske magasinet GQ, uavhengig av oppslaget i Corriere dello Sport.

Zlatan Ibrahimovic herjet for Inter da han spilte for de blå og svarte i tre år, fra 2006 til 2009. Foto: Alessandro Garofalo, Reuters / NTB scanpix

Felles uttalelse

I slutten av november gikk alle de 20 klubbene i Serie A sammen og skrev en uttalelse der de fortalte om at de er bekymret for rasismen som har preget ligaen.

Lukaku, Franck Kessie, Dalbert Henrique, Ronaldo Vieira, Kalidou Koulibaly og Mario Balotelli har alle fått rasistiske tilrop slengt mot seg fra tribunen denne sesongen.

Ibrahimovic har selv spilt i Italia i flere perioder. Han spilte i Juventus fra 2004 til 2006, i Inter fra 2006 til 2009 og i Milan fra 2010 til 2012. Også han opplevde rasisme. Faren til Zlatan er fra Bosnia og moren er fra Kroatia.

– Da jeg var i Italia skrek de «Zigenare» (sigøyner). Det er rasisme det også, selv om de gir meg komplimenter og vil ta bilde med meg utenfor arenaen, sier Zlatan.

Han har vunnet Serie A seks ganger – to med Juventus, tre med Inter og én med Milan.

(©NTB)