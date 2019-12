Vito Wormgoors siste kamp for Brann endte med 1–5 tap. Her ser han Johnny Furdal gi Viking ledelsen. Marit Hommedal / NTB scanpix

Karadas avsluttet Brann-karrieren med flaut tap

Det endte hele 1-5 for Brann mot Viking i kampen som ble Azar Karadas' og Vito Wormgoors siste for bergenserne.

NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Brann – Viking 1–5

Det var lite å spille for tabellmessig for begge lag, men Brann var ute etter å revansjere et flaut 0-6 tap mot Strømsgodset forrige runde, samt å sikre en verdig avslutning for klubbheltene Karadas og Wormgoor.

I stedet ble det nok en flause og trist sorti for Brann, som tapte hele 1-5. For Viking ble det en flott opptakt til cupfinalen om en uke.

– Det er for jævlig. Det er ikke sånn man ønsker å avslutte en lang reise med Sportsklubben Brann, sa en meget skuffet Karadas til Eurosport etter kampen.

Det åpnet bra for bergenslaget da et innlegg fra Ruben Kristiansen snek seg forbi alle og endte opp hos Fredrik Haugen på bakerste stolpe. Han kunne enkelt sende Brann i føringen 1-0, men det skulle bli det siste Brann kunne juble for.

Azar Karadas tok farvel med Brann i søndagens serieavslutning. Marit Hommedal

Viking snudde

Etter 16 minutter kunne Viking juble for sitt første av mange mål. Et fint angrep endte med pasning inn fra Zymer Bytyqi til Kristian Thorstvedt som sendte ballen i mål bak Håkon Opdal og sikret sitt niende mål for sesongen.

Viking skulle også ta ledelsen takket være Johnny Furdal, en legende hos Branns nabo Nest-Sotra. Ruben Yttergård-Jensen spilte vekk ballen, og Benjamin Källman kunne servere Furdal som chippet enkelt i mål.

Etter hvilen var det Brann som fikk den første sjansen da Christian Eggen Rismark headet en dødball like utenfor, og Wormgoor var akkurat for sen til å sikre mål i sin siste kamp.

Flere mål

Etter 56 minutter var ballen i mål igjen for Viking, men det ble annullert for offside. Et knallskudd fra Thorstvedt gikk i tverrligger og ned, før Källman headet ballen i mål, men flagget var oppe for offside.

Åtte minutter senere var 1-3 et faktum. Rolf Daniel Vikstøl kunne enkelt forsere på kanten før han la inn til en helt åpen Ylldren Ibrahimaj som enkelt kunne spasere ballen i mål. Det var veldig slapt forsvarsspill, og vondt skulle bli verre for bergenserne.

Fem minutter senere kunne Thorstvedt score nok en gang. Nok et innlegg i boksen gikk inn til en åpen Thorstvedt, som med sin annen scoring for dagen sikret tosifret antall mål i Eliteserien 2020.

– Jeg hadde som mål før sesongen å ha ti målpoeng, så å score ti mål slår jo det, selvfølgelig. Jeg er meget fornøyd med kampen i dag og sesongen generelt, sa Thorstvedt etter kampen.

På overtid satte Samúel Fridjónsson punktum for Viking da han la på til 5-1 etter å ha rundet keeper.

Brann avsluttet en forferdelig høstsesong med nok et forsmedelig tap og falt helt til 9.-plass. Viking beholdt sin sterke 5.-plass etter seier i den eneste av søndagens kamper uten betydning for nedrykks- eller medaljestrid.

(©NTB)