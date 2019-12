Etter å ha gjort comeback i Viking-målet har Ole André Lerang storspilt i sesonginnledningen for Viking, som har ambisjoner om å rykke opp til eliten. Nå er 29-åringen ute på ubestemt tid. Jarle Aasland

Viking-profil skadet - henter ny spiller

Viking måtte på keeperjakt etter at Ole André Lerang (29) ble skadet forrige uke. Nå er erstatteren klar.

Ole André Lerang, som gjorde comeback i Viking-målet før årets sesong, fikk onsdag forrige uke en vridning i kneet og er ute på ubestemt tid.

Med bare Simon Ypma igjen som målvakt startet klubben umiddelbart jakten på Lerangs erstatter.

Nå er jakten over.

Serberen Zivojin Ilic er klar for å vokte Viking-buret i tiden framover. Det skriver Viking Håndball i en pressemelding.

Ilic kom fra Falk Horten til FyllingenBergen foran sesongen 2016/2017, og har vært i bergensklubben de siste sesongene. Men oppholdet ble ikke helt som ventet med lite spilletid grunnet skader og at Fyllingen satser på sitt lokale keepertalent Tord Vårdal.

Ilic sitt potensial er det liten tvil om. Fra tiden i Falk Horten var han alene en sterk medvirkende årsak til at de holdt plassen i eliteserien. Ilic gjenforenes med sin tidligere lagkamerat Fredrik Haaland.

Fakta Zivojin Ilic Alder: 27 år. Posisjon: Målvakt. Tidligere klubber: Proleter (Serbia), Sloga (Serbia), Falk Horten, Fyllingen Bergen. Aktuell: Klar for Viking Håndball.

For Viking-trener Joar Gjerde er det en lettelse at keeper-jakten er over allerede.

– Jeg er utrolig glad for at vi på så kort tid har klart å få inn en så god erstatter når vi nå får skade på Ole André Lerang. Vi håper at Ilic på sikt skal få ut potensialet sitt og at han sammen med Simon Ypma skal sørge for at vi fortsatt har divisjonens beste målvaktsduo, sier Gjerde i pressemeldingen.

Ilic er klar for sin første Viking-trening allerede i dag, og vil dermed være spilleklar til den viktige hjemmekampen mot Kristiansand Topphåndball søndag.

Viking topper før søndagens hjemmekamp tabellen med 18 poeng. Etter ni strake seirer gikk laget på sitt første tap i sesongen mot Fjellhammer. Den endte med 21–18-seier til Fjellhammer.