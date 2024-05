De tre poenget kan ende med å bety mye for Celta, som kjemper en hard kamp om å beholde plassen i ligaen. Vigo-klubben klatret til 15.-plass, åtte poeng over nedrykksstreken.

Det var imidlertid gjestene som kom best ut fra start da Alberto Moreno sendte Villarreal i ledelsen etter bare 12 minutter. Dessverre for de tilreisende bortesupporterne ble Villarreal redusert til ti mann bare fem minutter senere, etter at Santi Comesaña satte knottene i leggen på Williot Swedberg.

Det ga vertene mye rom å spille i, og bare fem minutter senere sto lagene likt igjen etter scoring av veteran Iago Aspas. Fem minutter før pause stanget Strand Larsen vertene i ledelsen.

Halvveis ut i 2. omgang sendte Gonçalo Guedes lagene likt igjen etter å ha blitt spilt opp av Sørloth, men med åtte minutter igjen på klokken fikset Anastasios Douvikas seieren for vertene.

Strand Larsens nettkjenning var østfoldingens 12. mål i ligaen denne sesongen, noe som ville vært tangering av norsk scoringsrekord i La Liga, hadde det ikke vært for Sørloths elleville sesong. Trønderen ligger nemlig på 3.-plass på toppscorerlisten med 17 fulltreffere.