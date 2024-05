Den franske klubben opplyser om overgangen på sitt nettsted. Der heter det at Novak har undertegnet en toårskontrakt med sitt nye lag.

– Vi er glade for å kunne bekrefte overgangen til Kristina for to sesonger. Det tok litt tid å fullføre den, men hun er klar som høyreback for neste sesong, sier sportssjef Nicolas Roué i Brest.

Han påpeker at Novak ikke har erfaring fra Champions League eller en toppliga, og at hun skal få tid til å tilpasse seg.

– Å få muligheten til å spille i Champions League er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg ser fram til å vokse som BBH-spiller, og særlig å lære et nytt språk og en ny kultur. Jeg gleder meg, uttaler Novak.

Hun har spilt både EM og VM med Norge de siste årene.