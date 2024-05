Vålerenga sto med fire strake seirer, hvorav to var mot eliteseriemotstand i cupen, før møtet med Kongsvinger på fotballens nasjonaldag.

Med over 10.000 tilskuere på tribunen ble det likevel en skuffende opplevelse for hjemmepublikummet.

– Jeg er irritert og skuffet. Det ble ingen fest dessverre. Det er mange som kommer i dag, og vi vil gi dem noe positivt. Det er skuffende, sa VIF-kaptein Christian Borchgrevink til TV 2 etter kampen.

Vålerenga slapp Kongsvinger til flere gode muligheter underveis i 1. omgangen, men VIF-keeper Magnus Sjøeng vartet opp med flere gode redninger.

Etter 32 minutter stanget imidlertid Harald Holter inn ledelse for gjestene. KIL-kapteinen hadde allerede hatt en stor mulighet tidligere i kampen, og på sitt andre forsøk fikk han gå helt umarkert til værs på en corner.

Et kvarter før slutt doblet Jesper Grundt ledelsen til Kongsvinger med en lekker scoring. VIFs svake hjemmeform fortsetter også i 1. divisjon, og Oslo-klubben står kun med én hjemmeseier så langt.

Målkaos

Start tok ledelsen to ganger før pause mot Egersund, men Andreas Helmersen utlignet to ganger og sørget for at det sto 2-2 til pause.

Tre minutter etter pause fullførte Helmersen hattricket og snudde kampen for Egersund. Helmersen har scoret sju seriemål denne sesongen.

Eirik Schulze utlignet med 20 minutter igjen, før Mathias Grundetjern sørget for 4-3-ledelse til Start. Vertene fra Kristiansand tok dermed sin første trepoenger denne sesongen og tok seg opp fra sisteplassen på tabellen.

Egersund mistet tabelltoppen etter nederlaget.

Krise

Sogndal leder 1. divisjon etter 2-0-seieren over kriserammede Aalesund. Martin Høyland og Daniel Arrocha scoret målene og sørget for at sunnmøringene ligger på jumboplassen.

På Nadderud stanget Lyn-kaptein William Sell inn utligningen og sikret 2-2 fem minutter på overtid mot Stabæk.

Levanger og Ranheim spilte også 2-2, mens Sandnes Ulf vant 2-1 mot Bryne. Moss vant 2-0 på bortebane mot Raufoss.

Mathias Bringaker ble matchvinner i 2-1-seieren til Mjøndalen mot Åsane. Kampen starter en time tidligere enn resten av runden.