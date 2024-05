Frankrike er tittelforsvarer i J17-EM, men årets utgave virket ikke uoverkommelig sterk da det ble bare 3-2-seier over det svenske vertslaget som Norge slo i EM-kvalifiseringen i mars.

Norge holdt 0-0 i en halv omgang på Malmö idrottspark, men så raknet det. To ganger i første omgang scoret motstanderen to ganger med to minutters mellomrom, og ved pause sto det 4-0.

Så ble det ikke flere mål før det siste kvarteret, da innbytterne Rachael Adedini og Djenna-Léna Tene scoret fire ganger til. Adedini gjorde hattrick med mål i det 77. og 88. minutt og på overtid.

Frankrikes lagkaptein og venstreback Lina Gay scoret det første målet, mens Mymithye Bironien sto for to mål og Célia Chabod ett.

Norges ungjenter møter Sverige i siste gruppekamp lørdag og trenger sårt en opptur.

Sørlendingene Tomine Enger og Anny Kerim-Lindland spilte fra start.