Det ble klart under vårmøtene til hoppkomiteen i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) i slovenske Portoroz i forrige uke.

Hver hoppdress skal merkes med ID-brikker, slik at alle deler av drakten kan kontrolleres, skriver FIS.

ID-brikkene skal testes under sommer-Grand Prix, før de også tas i bruk til vinteren. Den nye teknologien gjør også at antall dresser per utøver reduseres.

Nå får de kun ha to dresser per stevne, én dress per konkurranse og én dress til kvalifiseringene.

– Dette trinnet er et steg i retning av å få en disiplin som beveger seg mot en rettferdig idrett. Vi tror sterkt på at skihopping kan utvikle seg og være spektakulær, attraktiv og emosjonell. Alle disse ordene er strengt forbundet med rettferdighet og fair play. Vi er veldig glade for denne nye muligheten, sier renndirektør Sandro Pertile.

FIS avslørte også at det framover vil bli lagt mer vekt på gode telemarksnedslag. Dommerne skal trekke tre poeng (tidligere to) dersom utøveren ikke setter en ordentlig landing.

På forespørsel fra utøverne kan det i unntakstilfeller i framtiden også bli fem omganger med skiflyging på én dag. Tidligere var antallet begrenset til fire av sikkerhetsgrunner.