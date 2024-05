Omarsdottir satte inn 1-0 for Stabæk et kvarter før pause. Det holdt til å ta tre poeng, for det ble ikke scoret flere mål i kampen. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 1-0.

Begge lagene forsøkte det de kunne for å få ballen i mål, men kampens andre akt endte målløs. Dermed viste resultattavla 1-0 da sluttsignalet lød.

Cassandra Bogere (Røa) og Lena Soleng Hansen (Stabæk) fikk begge gult kort.

Etter lørdagens kamp er Stabæk på tredjeplass på tabellen med tolv poeng, mens Røa er nummer fem med tolv poeng.

Kampen ble ledet av Marit Skurdal. 381 tilskuere bivånet kampen på Nadderud stadion.

15. mai skal Stabæk møte LSK Kvinner, mens Røa møter Brann.

Levert av NTBs automatiserte artikkeltjeneste.