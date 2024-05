Kroos slapp nyheten i sin podkast «Einfach mal Luppen» som han har sammen med broren Felix. Han bekrefter det også på Instagram.

Kroos gjorde landslagscomeback for Tyskland før sommerens EM. Nå er det klart at det også blir hans siste kamper som proff.

Midtbanestjernen står i skrivende stund med 108 landskamper. Bare sju spillere har flere. Kroos kan klatre forbi Philipp Lahm på sjuendeplass (113 kamper) i løpet av EM.

Kroos kom til Real Madrid våren 2014 og har vært en nøkkelspiller i en av de mest suksessrike periodene i klubbens 122 år lange historie. I løpet av de ti sesongene har han vunnet 22 titler på 463 kamper.

«Jeg er glad og stolt over at jeg fant den rette timingen for beslutningen min, og at jeg kunne velge den selv. Ambisjonen min var alltid å avslutte karrieren på toppen», skriver Kroos i Instagram-innlegget.

Mesterligafinale

Klubbkarrieren kan krones med ytterligere én mesterligatittel om spanjolene slår Borussia Dortmund i årets finale. Den spilles 1. juni på Wembley.

«17. juli 2014. Dagen da jeg ble presentert i Real Madrid, dagen som forandret livet mitt. Livet mitt som fotballspiller – men spesielt som person. Det var starten på et nytt kapittel i den største klubben i verden. Etter 10 år, ved slutten av inneværende sesong, avsluttes dette kapittelet», skriver Kroos på Instagram.

I tillegg til titlene med Real Madrid ble Kroos verdensmester med det tyske landslaget under verdensmesterskapet i Brasil i 2014.

«Jeg vil aldri glemme denne vilt suksessrike tiden! Jeg vil spesielt takke alle som tok imot meg med et åpent hjerte og stolte på meg. Men spesielt vil jeg takke dere, kjære Madridistas, for deres hengivenhet og kjærlighet fra første til siste dag», skriver han videre.

– En av de største

Med Bayern München vant han én europacuptittel, ett klubb-VM, én europeisk supercup, tre bundesligatitler og 3 tyske cuptrofeer.

Også Real Madrid har publisert meldingen som bekrefter karriereslutten.

«Toni Kroos vil for alltid forbli i hjertene til alle Madrid-fans på grunn av sine fremragende kvaliteter og for å være en spiller som har gitt alt for denne drakta og alltid representert verdiene til Real Madrid», skriver Real Madrid.

– Toni Kroos er en av de største spillerne i Real Madrids historie, og denne klubben er og vil alltid være hans hjem, sier president Florentino Pérez.