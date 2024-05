Styret i Norges idrettsforbund har besluttet at Besseberg ikke for beholde sitt æresmedlemskap. Det ble kjent på et pressemøte onsdag.

Til grunn ligger det at Besseberg nylig ble felt på nesten alle tiltalepunkter og dømt til tre år og en måneds fengsel for grov korrupsjon fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

78-åringens advokat Mikkel Toft Gimse reagerer sterkt på beskjeden om at Besseberg ikke får beholde hedersbevisningen sin.

– Anders Besseberg er ikke kjent med dette. Vi reagerer på at han ikke er blitt kontaktet, men får vite om dette fra media, skriver Toft Gimse til NTB og utdyper:

– Besseberg understreker at dommen mot ham ikke er rettskraftig og ser dette som en del av forhåndsdømmingen mot seg.

Besseberg ble tildelt æresmedlemskapet i NIF allerede i 2013.

Han mottok riktignok ikke prisen før i 2015. I begrunnelsen for å tildele den tidligere skiskyttertoppen hedersbevisningen het det:

«Anders Besseberg har fra 1988 til i dag hatt tillitsverv i det internasjonale skiskytterforbundet, først i ulike tekniske komiteer, og som president fra 1993. Han har bidratt til å utvikle skiskytteridretten, både som konkurranseform og som TV-idrett».