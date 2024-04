– Kjempedeilig. En ekstrem følelse, sier Brann-yndlingen til TV 2.

– Vi maler de godt. Det har vært historien så mange ganger på «Stadion», og til slutt så slipper de opp.

Han rekker ikke fullføre svaret til rettighetshaveren før lagkompis Japhet Sery Larsen sender ham til Brann-supporterne, som har sunget Aune Heggebø-sangen siden det 81. minutt.

For det var da det endelig stemte for Brann etter mye sløseri.

– Det er fantastisk! Det er selvfølgelig Hulken Heggebø, sa Knut Høibråten under Ballspark-sendingen på Bergens Tidende (BT).

– Det var dette vi snakket om. Ryktene har sagt at han er livsfarlig på trening, og her viser han det. Det er ikke tilfeldig at det er Heggebø som setter den i goalen, sa BT-ekspert Fredrik Haugen.

Kampens eneste VAR-sjekk kom da HamKams Marcus Sandberg var i duell med Emil Kornvig. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

I forkant av 1–0-scoringen hadde Brann fått corner på corner, og sløst med banedominansen.

Men det skulle løsne - til ellevill jubel for de utålmodige bergenserne på tribunen.

Etter drøyt åtte minutter på banen som innbytter banket Aune Heggebø sin andre eliteseriescoring for sesongen.

Bård Finne - i kamp med tre Kamma-spillere - sto for den målgivende.

Brann har syv poeng etter fire kamper, mens HamKam venter fremdeles på sesongens første ligaseier. De står med ett poeng etter fire kamper og har kun Tromsø under seg på tabellen.