– Jeg synes det er greit, Jeg visste at det kunne slå begge veier etter høydetreningen. Det er litt klassisk at det føles tungt i starten og at jeg trenger litt tid på å komme i gang. Det kom litt mot slutten, men da var jeg hektet av. Heldigvis legger jeg ikke så mye i dette, sa hun til NRK.

Grøvdal havnet tidlig bak i feltet og måtte slippe tetgruppen etter litt over 1000 meter. Hun endte til slutt på 13.-plass på tiden 14.56,30. Grøvdal har 14.31.07 som personlig bestetid på 5000 meter. Den ble satt på Bislett stadion i 2022.

– Jeg visste at jeg ikke var i 14.30-form, sa Grøvdal.

Etiopiske Tsigie Gebreselama vant lørdagens 5000 meter på tiden 14.18,76. Hun slo sin personlige rekord med 25 sekunder.

Grøvdal er allerede kvalifisert til både OL og EM på 5000 meter. I EM kan hun også stille i halvmaraton. I mars vant hun halvmaratonet i New York på tiden 1.09.09.

EM i Roma avvikles 7.-12. juni.