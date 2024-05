Dermed endte de rekken på seks strake kamper uten seier. Sist de vant, var utrolig nok borte mot Molde 17. april. Siden det er fasiten to uavgjort og fire tap.

– Det er sterkt i den situasjonen vi er, og har vært i, at vi spiller en sånn andre omgang. Det er viktig å slippe å høre at vi ikke har vunnet hjemme, og at vi ikke har scorer på så og så mange kamper, sa Odd-trener Kenneth Dokken til TV 2 og fortsatte:

– Og så er jeg veldig glad på spillernes vegne, som er en ordentlig gjeng og et lag med stor L.

Lillestrøm har på sin side vært fryktelig ustabile den siste tiden og har vunnet og tapt annenhver gang i sine seks siste kamper. Søndagens fiasko gjorde riktignok at de nå står med to strake tap.

– Det er tøft, denne kampen skulle vi hatt minst ett poeng fra. Det er utrolig tøft, sa LSK-trener Andreas Georgson til rettighetshaveren.

Klubbenes svake prestasjoner gjør at Lillestrøm ligger helt nede på 13.-plass, mens Odd har plassert seg tre hakk over på tabellen.

– Vi må begynne å levere litt jevnere prestasjoner, og de (supporterne) støtter oss i hver kamp, så da skylder vi dem såpass, sa Garnås etter å ha stått skolerett foran hjemmepublikummet.

– Veldig deilig

Ole Erik Midtskogen sendte Odd i ledelsen etter 77 minutter, før Bilal Njie satte inn 2-0 på overtid. Espen Garnås reduserte minuttet senere, til ingen nytte.

– Det var veldig deilig. Det var tungt i starten, men det var jævlig deilig å sette den og vinne, sa Midtskogen til TV 2.

Etter en førsteomgang hvor Lillestrøm hadde styrt det meste av banespillet, var det en skuffet Odd-veteran som møtte TV 2 i pausen.

– Vi er skuffet. Vi ender opp hvor Lillestrøm får styre, og det er ikke det vi ønsker. Vi ønsker å løfte oss, sa Espen Ruud.

På bestilling

Og veteranen fikk som han ønsket. Halvveis ut i omgangen svingte han inn et innlegg i feltet, hvor Midtskogen steg til værs og stusset ballen i hjørnet.

Fem minutter på overtid stormet Njie gjennom og satte 2-0-scroignen for Kenneth Dokkens menn. Like etter reduserte Garnås for Lillestrøm.

Odd reiser til Strømsgodset neste søndag, mens Lillestrøm skal gjeste Tromsø samme dag.