VG oppdaterer saken.

Torsdag formiddag ga Lein beskjeden til klubben om at han trekker seg med umiddelbar virkning.

– I fem år har jeg gitt alt jeg kan for RBK og jentene. Det har krevd enormt med krefter. Akkurat nå mangler jeg energien som jeg vet kreves for å dra dette videre, sier Lein til RBK.no.

Han sier han har vært heldig som har fått jobbe med dedikerte og lærevillige spillere.

– Med det har jeg også fått satt min fotballfilosofi ut i livet. Det er jeg takknemlig for.

Styreleder i Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen, takker Lein for arbeidet.

– Steinar har vært sentral i å bygge opp Rosenborg sitt kvinnelag til det det er i dag, og klubben er svært takknemlig for den jobben han har gjort. Nå skal vi jobbe hardt for å finne en god løsning for jentene slik at vi kan kjempe om titler også i 2024, sier Gotaas Johnsen.

Cecilie Gotaas Johnsen. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Lein ble hentet inn som hovedtrener for daværende Trondheims-Ørn forkant av 2019. Året etter skiftet klubben navn til Rosenborg og sikret 2. plass og cupsølv.

Samme år ble Lein kåret til årets trener i Toppserien.

I 2023 tok Rosenborg seriesølv og cupgull mot Vålerenga.

Totalt fem år ved roret ble det for den tidligere fotballspilleren.