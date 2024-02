Det skriver Bodø/Glimt i en pressemelding. Haug kommer på lån fra den franske klubben Toulouse, og avtalen gjelder frem til sommeren.

Få timer etter at Bodø/Glimt ankom Marbella på treningsleir tirsdag, sluttet Haug seg også til spillerhotellet.

– Det føles veldig godt. Nå er jeg klar for å møte resten av gjengen og komme i gang på en ordentlig måte. Jeg gleder meg, sier Kjetil Haug til glimt.no.

Haug forteller at han synes at klubben og prosjektet er veldig interessant, og at han bare har hørt positive ting om Bodø/Glimt.

– Det er en klubb alle har lyst til å spille for, så da jeg hørte at det kunne bli en løsning, så var jeg veldig fornøyd.

Onsdag venter første treningsøkt med laget.

Glimt har hatt en liten keeperkrise etter at Ni­ki­ta Haikin ska­det seg i bortekam­pen mot Be­sik­tas og Julian Faye Lund fikk seg en kraf­tig smell i ho­det i tre­nings­kam­pen mot Ham­mar­by.

Haikin ble operert etter sesongslutt i fjor og har fortsatt til gode å slenge seg på treningsfeltet, ifølge Avisa Nordland. Faye Lund sliter også med hodesmellen og var ikke med da laget ankom Spania.

Nordlendingene var derfor ivrige etter å sikre seg landslagskeeper Egil Selviks signatur. Hans klubb Haugesund meldte imidlertid til TV 2 mandag at overgangen ikke blir noe av.