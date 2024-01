– De siste minuttene kjennes det virkelig ut som at dommerne ville at Frankrike skulle vinne. Det er forjævlig, sier Sveriges toppscorer Felix Claar til Expressen.

Frankrike utlignet til 27–27 på et utrolig frikast fra Elohim Prandi etter at tiden var ute i Köln.

Dermed ble 25-åringen redningsmann – mannen som ikke kunne spille forrige håndball-EM etter å ha blitt knivstukket på nyttårsaften i 2021 og lå alvorlig skadet på sykehus.

I ekstraomgangene var Frankrike utilnærmelige og tok seg til EM-finale mot Danmark. Men det var utligningen på direkte frikast som var det store temaet. Nå har Sverige lagt inn protest, skriver Aftonbladet.

– Det skal ikke være godkjent. Men la oss hylle skuddet. Det er et fullstendig vanvittig skudd, sa Viaplays ekspertkommentator Joachim Boldsen.

– Det er urettferdig. Vi blir bortdømt, sier Glenn Solbergs assistent Michael Apelgren til Aftonbladet.

Elverums tidligere suksesstrener var langt fra å være alene i sin dommerkritikk. Nå har Sverige lagt inn protest, skriver Aftonbladet.

– Etter min mening er det en gigantisk skandale. Jeg er rasende på vegne av Sverige, sier tidligere Danmark-spiller og dansk TV 2s ekspert Claus Møller Jakobsen.

SLÅTT UT: Glenn Solbergs tapte semifinalen mot Frankrike etter ekstraomganger. Foto: CATHRIN MUELLER / Reuters / NTB

Ifølge reglene må én fot stå i gulvet både på straffer og frikast. På reprisen så det ut til at Prandis fot lettet fra gulvet da han kastet seg frem og leverte en slegge av et underarmsskudd.

– Vi har fått videodømming for en grunn. Da skal man vel se på tvilsomme situasjoner, spesielt på dette tidspunktet av matchen, sier Glenn Solberg ifølge Aftonbladet.

Nordmannen sier han aldri har vært så skuffet som landslagstrener. I intervjusonen får han blanke øyne og bekrefter at han er rørt.

– Er det okay om jeg går, spør Glenn Solberg og ber om å få droppe resten av intervjuet.

I Norge var Viaplays håndballekspert Ole Erevik helt tydelig om 27–27-scoringen:

– Det er ikke et godkjent mål. Han har ikke lov til det der, sier Erevik.

Han fortsetter:

– Regler må være regler. Det er en dommerfeil av proporsjoner. Dommerne har mulighet til å spille det «frame by frame» og se at dette ikke er godkjent. De må gå ut å se på det der. Det får en så enorm betydning for kampen.

– Jeg vet ikke hvorfor vi har den TV-en der man kan se VAR på når det er tre situasjoner i løpet av de siste 18 sekundene og dommerne ikke ser én eneste gang. Jeg synes det er en skandale, men hva faen vet jeg, sier Sveriges Jonathan Carlsbogård til svenske Viaplay.

Bare 13 minutter hadde gått før Glenn Solberg så seg nødt til å ta timeout mot Frankrike.

Da sto Frankrikes 120 kilo tunge keeper, Samir Bellahcene, med 50 prosent i redninger og franskmennene gikk opp i syvmålsledelse bare to minutter senere.

– Dette ser ordentlig vanskelig ut for svenskene, sa Viaplay-kommentator Daniel Høglund idet pausesignalet gikk. Da var stillingen 17–11 til Frankrike.

Det måtte et svensk mirakel til for at de skulle gå finaleklare ut av Lanxess Arena i Köln. Og med jevne mellomrom skjer det – i alle fall nesten:

Opphentingen begynte med et smell i annen omgang, og Frankrikes syvmålsledelse krympet helt ned til bare ett mål. Ti minutter ut i omgangen utlignet Sverige til 18–18.

TOPPSCORER: Felix Claar ble Sveriges mestscorende mot Frankrike. Foto: Martin Meissner / AP / NTB

Åtte mål fra toppscorer Felix Claar gjorde at Sverige med ti minutter igjen tok ledelsen for første gang. Den holdt helt til siste sekund, men da fikk Frankrike én siste mulighet på frikast.

Prandi hamret inn 27–27 og sørget for ny sjanse i ekstraomgangene.

Der fikk franskmennene Glenn Solberg og co. til å se ut som smågutter, og med stillingen 34–30 tok de seg til EM-finale.

Der venter storfavoritten Danmark etter seieren i semifinalen mot hjemmenasjon Tyskland.

Sverige møter tyskerne til bronsefinale.