Da var Arsenal lenge med i tittelkampen, men endte fem poeng bak Manchester City.

– Vi må jobbe hardt hver dag, ta det steg for steg, og deretter får vi se til slutt, sier Ødegaard til britiske TNT Sports etter 4–1-seieren over Newcastle lørdag.

Med 26 av 38 kamper spilt, er det den jevneste Premier League-toppen siden 2000/2001 og 2013/2014:

1. Liverpool, 60 poeng og 38 pluss i målforskjell.

2. Manchester City, 59 poeng og 33 pluss i målforskjell.

3. Arsenal, 58 poeng og 39 pluss i målforskjellen.

– Vi lever drømmen. Vi vil være på den største scenen i den beste ligaen i verden. Vi vil kjempe om trofeer, og det er det vi gjør, sier Ødegaard.

Martin Ødegaard Arsenal-kaptein

25-åringen fikk spørsmål om hva slags type kaptein han er.

– Jeg prøver å lede gjennom eksempel. Jeg prøver å gjøre de riktige tingene, alltid ha et bra «mindset» og pushe de rundt meg. Å gjøre det beste for laget, er den viktigste tingen, svarer Ødegaard.

Han ble kåret til banens beste mot Newcastle av storavisen The Times.

– Jeg føler meg i god form og at jeg tar steg hele veien, men jeg føler også at jeg har ganske mye å gå på, sier Ødegaard til Viaplay.

Klubbhelten Ian Wright uttrykte sin begeistring for laget i BBC-programmet «Match of the day».

– Det føles annerledes ut med Arsenal i år. Jeg tror de vil være med hele veien og pushe Liverpool og Manchester City. Det kommer til å bli en av de beste tittelracene på lenge, sier Wright.