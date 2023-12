1–1 hjemme mot Tromsø var nok for Vålerenga til å sikre playoff-plassen i Eliteserien, siden Haugesund slo Stabæk 3–0 og sendte Bærum-laget ned til OBOS-ligaen.

– Så rart som det høres ut så er jeg «superhappy» med 14. plass på tabellen akkurat nå, sier Vålerenga-spiller Christian Borchgrevink til VG.

Dermed må Vålerenga ut i to kamper mot Kristiansund på onsdag og søndag. Den første spilles i Kristiansund.

– Vi er takknemlige for at vi har mulighet til å spille to kamper til for å overleve, sier Borchgrevink.

Kristiansund har også vært en marerittmotstander for Vålerenga. På seks møter har Oslo-klubben kun vunnet én gang på Nordmøre. Det var i 2018. Siden har Kristiansund vunnet tre av fire kamper hjemme mot Vålerenga.

– De slår ikke Kristiansund med to middels prestasjoner. Og det kan skje ett eller annet sykt i de kampene der. Alt kan skje, sier tidligere Vålerenga-trener Kjetil Rekdal.

ADVARES: Geir Bakke og Vålerenga får det tøft mot Kristiansund, mener Kjetil Rekdal. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Etter at Christian Michelsen ble sagt opp som KBK-trener tok Amund Skiri over ansvaret i august. Romsdalingen er seriemester med Vålerenga med Rekdal som trener, og tok også to cupgull med Rekdal som Aalesund-sjef.

– Kristiansund blir ingen pushover. Amund Skiri er ingen tulling. Han vet hvordan det laget skal spille, og KBK er også på en stigende kurve. Det er ingen selvfølge at Vålerenga klarer å unngå nedrykket nå.

Den nære historien tilsier at dette ikke er langt unna en 50/50-duell. I syv av de 15 siste sesongene har laget på nest øverste nivå gått seirende ut av playoffen.

Rekdal påpeker samtidig at VIF går inn i kampene med selvtillit etter tre kamper uten tap.

– De går inn i kvaliken med en 2–0-seier på Hamar og er nære å slå et godt Tromsø-lag på hjemmebane. Det bygger litt selvtillit. Jeg tror det skal bli tøft for Kristiansund å score på VIF, men de er nødt til å levere.

VARME I KULDEN: Kristiansunds Mikkel Rakneberg, Marius Broholm, Sebastian Jarl og Max Williamsen etter 4–2-seieren over Kongsvinger. Foto: Annika Byrde / NTB

Vålerenga-trener og tidligere Rekdal-assistent Geir Bakke er fullt klar over Rekdals advarsel.

– Det er en tøff motstander. Vi må være hundre prosent forberedt, og det blir to tøffe kamper, sier han til VG.

– Er dere enda bedre rustet med opplevelsene de siste to kampene?

– Det håper jeg at vi er, og så håper jeg at vi er utrolig gode på restitusjon de neste dagene.

Konfrontert med at Vålerenga hjemme har vært en sikker trepoenger for Kristiansund de siste årene, svarer sportssjef Joacim Jonsson slik:

– KBK har selvtillit. De er tøffe og gode, så det er ingen «walk in the park», men vi er offensive. Vi kommer som vinnere inn i denne playoffen. Vi var døde og begravet, så vi gleder oss til det, sier sportssjef Joacim Jonsson til VG.