Liverpool-legenden hyllet arvtageren da Bayern ble knust: - Han har vært en gigant

BAYERN MÜNCHEN - LIVERPOOL 1–3, 1–3 sammenlagt

Etter nedsablingen av Bayern München i deres egen hule på Allianz Arena, er Liverpool bare to motstandere unna sin andre strake finale i Champions League.

I fjor ble det tap mot Real Madrid, som røk ut av turneringen mot Ajax i forrige uke.

Sadio Mané var dødelig effektiv og scoret to av målene som sendte scouserne til himmels i åttendedelsfinalen i Tyskland. Men den største kjempen heter nok Virgil van Dijk.

– Ingen har en sjanse

Midtstopperen og hans bakre firer hadde stort sett full kontroll på de tyske serielederne, han leverte en fantastisk målgivende og stanget inn det viktige 2–1-målet da Bayern presset på.

– Han har vært en gigant i Liverpool-drakten siden han kom til klubben. Ingen midtstopper i verden har en sjanse når han går opp slik, sa Viasat-ekspert og Liverpool-legende Jamie Carragher etter at nederlenderen knuste Mats Hummels og Javi Martinez i lufta.

Carragher var selv stammen i Liverpool-forsvaret og spilte over 500 seriekamper for Merseyside-klubben mellom 1996 og 2013.

Men van Dijk-dominansen startet ikke der. Den startet da han sendte avgårde et langt oppspill, Sadio Mané slo Rafinha i en løpsduell og ut kom alene med en utrusende Manuel Neuer. Senegaleseren vendte iskaldt og løftet like iskaldt ballen i det tomme buret.

– Latterlig tabbe

Liverpools utrolige viktige bortemål var et faktum etter 30 minutter. Etter 0–0 i første kamp, måtte Bayern nå vinne.

– For en latterlig tabbe av keeperen der, men det er også en iskald avslutning, fastlo Carragher, som ikke var imponert over at den tyske landslagskeeperen kom ut i en duell.

Like senere stoppet keeperen Liverpool-back Andy Robertson fra å doble ledelsen, da han fikk plass til å fyre fra skrått hold.

Effektive Bayern

Bayern måtte vinne. Og foreløpig hadde de ikke skapt noe som helst, i den 30 minutter lange stillingskrigen i München.

Heldigvis var tyskerne effektive når de først fikk sjansen. For etter en liten serie av farlige innlegg, fikk Serge Gnabry og hjemmelaget endelig uttelling. Hans innlegg nærmet seg faretruende ringreven Robert Lewandowski, som på sedvanlig vis hadde luktet seg frem til bakre stolpe. Joel Martip brøt ballbanen, men forsøket på klarering gikk i eget mål og utlikningen var et faktum.

Og det, var åpenbart en vitamininnsprøytning for Bayern, som presset i sluttminuttene og gikk til pause med selvtillit.

Knuste Bayern-stopperne

Etter pause klarte Liverpool å ri av det første kvarteret uten å slippe til noe spesielt skummelt. Men så eksploderte det, da Franck Ribery fant Gnabry i bakrom og Lewandowski igjen var siktepunkt. Dessverre for hjemmelaget var ikke polakken på ball.

Tyskerne måtte ha mål, hadde mye ball, men hadde lite å by på. Så smalt det. I den andre enden.

68 minutter var passert på klokken fikk James Milner ta corner for scouserne, og engelskmannen prikket den i retning van Dijk. Det nederlandske hodet lå høyere enn en nederlender noensinne har vært, knuste Mats Hummels og Javi Martínez. Bang.

Liverpool var foran igjen.

Scoret sitt andre mål

Bayern-publikummet ble stillere og stillere. Mohammed Salah brant en stor sjanse, men seks minutter før slutt hamret de inn den siste spikeren.

Salah serverte Mané, som stanget inn sitt andre mål for kvelden. 1-3 og Jürgen Klopps menn var klare for kvartfinalen i verdens største fotballturnering.