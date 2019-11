Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg scoret henholdsvis tre og to mål for sine klubblag søndag. NTB Scanpix

Norske stjerner i målform - herjet i storseire

Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg scoret henholdsvis tre og to mål for sine klubblag søndag.

NTB

Publisert: Publisert: 24. november

Ada Hegerberg var tilbake i målform søndag og scoret to ganger da Lyon enkelt slo Soyaux 4-0 borte.

Til tross for at Hegerberg ikke scoret mot PSG forrige helg, tok laget tre viktige poeng og skaffet seg en luke på toppen av tabellen.

Søndag sendte 24-åringen fra Sunndalsøra Lyon i ledelsen etter kun elleve minutter. Før pause økte også Nikita Parris ledelsen til 2-0, slik at de tre poengene aldri var truet.

Lyons Ada Hegerberg scoret to mål da Lyon slo Soyaux 4-0 borte søndag. Her er hun avbildet under en kamp mot Avaldsnes i 2018. Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Etter pause la tyske Dzsenifer Marozsán på til 3-0. Helt på tampen satte Hegerberg inn sitt andre mål for dagen og sørget for at sluttresultatet ble 4-0.

Lyon leder den franske toppserien. De har 28 poeng, tre flere enn PSG og sju poeng foran Bordeaux. Karina Sævik spilte de ti siste minuttene for PSG da de slo Reims med 3-1 lørdag.

Hegerberg har scoret tolv mål på ti kamper og er toppscorer i ligaen.

Graham Hansen med hat trick

Caroline Graham Hansen var i fyr og flamme da Barcelona knuste Deportivo La Coruna. Hun scoret tre mål og hadde målgivende i 6-1-seieren.

Graham Hansen åpnet scoringsballet for hjemmelaget etter halvspilt 1. omgang. 24-åringen fikk tid og rom til å forsere inn i banen med ballen, og alene med keeper banket hun ballen i lengste hjørne.

Like etter sto hun bak 2-0-scoringen til Jenni Hermoso.

Caroline Graham Hansen scoret for Barcelona i 6–1-seieren over Deportivo La Coruna. Marit Hommedal / NTB scanpix

På to minutter i den andre omgangen var hat tricket til Graham Hansen et faktum. Først etter 47 minutter sto hun alene på bakerste stolpe og bredsidet inn et innlegg, før hun minuttet senere dukket opp på nesten samme sted og satte inn 5-0.

Ti minutter senere ble 24-åringen byttet ut, til stående ovasjoner fra hjemmepublikumet.

Graham Hansen har nå notert seg for 12 målgivende pasninger og fem mål på de siste 12 kampene for den spanske giganten.