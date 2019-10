Niklas Castros storspill for AaFK denne sesongen førte til landslagsuttak hos Chile. Men Castro går glipp av landskampene mot Colombia og Guinea. MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

AaFK-spiller ble tatt ut på Chiles landslag, men kan ikke spille kamper

Niklas Castro ble overraskende nok tatt ut i den Chilenske landslagstroppen. Men AaFK-spilleren får ikke spille i landskampene mot Colombia og Guinea.

Forrige uke kom den overraskende nyheten om at Aalesunds Niklas Castro ble tatt ut i den chilenske landslagstroppen.

Det gjorde at Castro ble lagkamerat med stjerner som Inter Milans Alexis Sánchez, Manchester Citys Claudio Bravo og Barcelonas Arturo Vidal.

23-åringen fra Oslo har norsk mor og chilensk far. Han har herjet for Aalesund i OBOS-ligaen denne sesongen, og står med 18 mål og 10 målgivende pasninger før avreisen for å møte det chilenske landslaget.

Castro var naturlig nok i ekstase over uttaket.

– Det er vel like uvirkelig for meg som for alle andre at jeg er tatt ut. Det er en drøm som går i oppfyllelse, sa Castro til Sunnmørsposten etter uttaket.

Nå viser det seg at Aalesunds stjernespiller likevel ikke får oppfylt drømmen om debut for det chilenske landslaget i første omgang.

Ifølge den chilenske avisen El Grafico vil Castro definitivt ikke få spille i landskampene mot Colombia og Guinea. Grunnen skal være trøbbel med Oslo-mannens pass.

– Han har ikke alt av papirarbeid i orden, bekrefter sjef for landslaget, Ian Mac-Niven, til avisen.

Mac-Niven forteller til avisen at det jobbes med å få orden på papirene, og at de har vært klare over Castros situasjon fra begynnelsen av. Han påpeker også at det uansett er en fin mulighet for landslagstrener Reinaldo Rueda til å se nærmere på Castro.

– Reinaldo vil se på Castro de neste dagene med landslaget, og derfor er han tatt ut. Avhengig av nivået han viser, kan han bli tatt ut også i fremtiden, forklarer Mac-Niven.

De chilenske nettstedene Redgol og AS melder det samme.

Lørdag kveld spilte Chile 0–0 mot Colombia i spanske Alicante. Der var ikke Castro å finne i troppen til «La Roja». Tirsdag møter de Guinea i Spania.