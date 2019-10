Martin Ødegaard ble månedens spiller for september i La Liga. Alvaro Barrientos / AP

Ødegaard fikk sesongens første LaLiga-pris: – Egentlig ganske vilt

Martin Ødegaard er inne på en eksklusiv liste over spillere til å bli kåret til månedens beste i La Liga.

Kåringen er nok et bevis på hvor eminent Ødegaard var i september måned. Da scoret han Real Sociedads første mål i den knallsterke 2–0-seieren over Atlético Madrid. Drammenseren hadde også to målgivende pasninger i denne perioden.

Særlig assisten i 3–0-kampen mot Alavés fikk superlativene til å sitte løst. Den ble omtalt både som «briljant» og «magisk».

– Dette er en fantastisk nyhet for både Martin og norsk fotball. Vi har en spiller som er kåret til månedens spiller i kanskje verdens beste liga. Det er egentlig ganske vilt, sier landslagsassistent Per Joar Hansen.

La Liga bekreftet Ødegaard som vinner av sesongens første kåring på Twitter fredag. Han var nominert sammen med Real Madrid-spiss Karim Benzema og Villarreal-spiller Gerard Moreno.

Den spanske toppdivisjonen har delt ut prisen for månedens spiller siden starten av 2013/14-sesongen. Antoine Griezmann har fått den oftest (seks ganger).

– Det var ikke mange som trodde på det da folk skrev om Martin og hans uforløste potensial. Det var mange som tvilte. Den reisen han har gjort, spesielt det siste året, står det stor respekt av. For norsk fotball, og jeg vil si idrett generelt, er det en makeløs bedrift, sier «Perry».

Ødegaard har høstet ros helt siden sesongstart. Etter sju serierunder topper han spillerbørsen til sportavisen Marca, som er Spanias desidert mest leste avis.

20-åringen er i Real Sociedad på utlån fra storklubben Real Madrid. Forrige sesong var han i nederlandske Vitesse.

