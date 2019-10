REKORDJAGET: Dagens utøvere sprenger stadig nye grenser, men noen rekorder virker uslåelige. NTB Scanpix

Nye stjerner nærmer seg «umulige» friidrettsrekorder

Karsten Warholm snuste på Kevin Youngs 26 år gamle verdensrekord før VM. Doha-mesterskapet viste at flere av de andre «umulige» rekordene også snart kan ryke.

NTB-Ritzau

For mindre enn 1 time siden

Karsten Warholm løp 400 meter hekk på under 47 sekunder for første gang i karrieren under Diamond League-finalen i Zürich før VM. 46,92 var norsk og europeisk rekord.

Samtidig var han ikke mer enn 14 hundredeler bak Kevin Youngs verdensrekord fra OL i Barcelona i 1992.

Karsten Warholm, Rai Benjamin (t.v.) og Abderrahman Samba er alle kapable til å utfordre verdensrekord på 400 m hekk. Nariman El-Mofty / AP / NTB scanpix

Fakta Fakta om gamle verdensrekorder i friidrett

De disse verdensrekordene i friidrett er over 25 år gamle Menn:

* Diskos (74,08): Jürgen Schult (DDR), 6. juni 1986. * Slegge (86,74): Jurij Sedykh (Sovjet), 30. august 1986. * Kule (23,12): Randy Barnes (USA), 20. maj 1990. * Lengde (8,95): Mike Powell (USA), 30. august 1991. * Høyde (2,45): Javier Sotomayor (Cuba), 27. juli 1993. * 400 m hekk (46,78): Kevin Young (USA), 6. august 1992. * 4 x 400 meter (2.54,17): USA, 22. august 1993. Kvinner:

* 800 m (1.53,28): Jarmila Kratochvilova (Tsjekkoslovakia), 26. juli 1983. * 400 m (47,60): Marita Koch (DDR), 6. oktober 1985. * Kule (22,63): Natalja Lisovskaja (Sovjet), 7. juni 1987. * Høyde (2,09): Stefka Kostadinova (Bulgaria), 30. august 1987. * Lengde (7,52) Galina Tsjistjakova (Sovjet), 11. juni 1988. * Diskos (76,80): Gabriele Reinsch (DDR), 9. juli 1988. * 100 m (10,49): Florence Griffith-Joyner (USA), 16. juli 1988. * Syvkamp (7291): Jackie Joyner-Kersee (USA), 24. september 1988. * 200 m (21,34): Florence Griffith-Joyner (USA), 29. september 1988. * 4 x 400 m (3.15,17): Sovjet, 1. oktober 1988. Kilde. IAAF.

Enkelte øynet et lite håp om at Warholm skulle slette rekorden under VM. Konkurranseprogrammet i Doha, med to tøffe løp i beina før finalen, gjorde det i kombinasjonen med varmen vrient. Warholm løp inn til 47,44 da han ble verdensmester.

USAs Kevin Young satte nye verdensrekord under OL i Barcelona i 1992. Deither Endlicher / AP

Den tøffe konkurransen med blant andre Rai Benjamin og Abderrahman Samba kan samtidig gi rekordjakt allerede neste sesong.

Superrekorder

Til tross for at det ikke ble verdensrekord på 4000 meter hekk, fikk VM-publikummet i Doha oppleve prestasjoner man må tilbake til 1980-tallet for å finne maken til.

Flere av friidrettens verdensrekorder har stått i flere tiår uten at noen har truet dem.

Jarmila Kratotchvilovas rekord på 800 meter 1.53,28 er den eldste av dem. Den virker umulig å slå. Heller ikke suverene Caster Semenya har vært i nærheten av det. Hennes pers er på 1.54,24.

Jarmila Kratotchvilova satte nye verdensrekord i 1983. AP

Marita Kochs rekord på 400 meter kan derimot være i fare hvis Bahrains Salwa Eid Naser får utvikle seg. 21-åringen tok VM-gull på 48,14 og var bare drøye halvsekundet (54/100) bak Kochs rekord fra 1985.

– For fem år siden ville jeg sagt at noen av rekordene vil jeg nok aldri få oppleve å bli slått. Jeg er fortsatt i tvil, men vi kan jo begynne å drømme om det, sier den danske landslagstreneren Mikkel Larsen.

Han peker på at en kombinasjon av gunstige forhold, utvikling av utstyr og løperunderlag påvirket de gode tidene i Doha.

Marita Koch har rekorden på 400 meter, her fra 1979. DREW / AP

Talent

Naser er dessuten utstyrt med et helt spesielt talent som gjør at man kan forvente flere store ting av 21-åringen.

– Jeg tipper at hun i løpet av fire år kan komme ned og snuse på rekorden til Koch. Vi så allerede at hun som 17-åring noterte noen vanvittige tider. Hvis en slik uslepen diamant blir behandlet riktig, kan det bli interessant. Hun har talentet, sier Larsen.

Kulestøter Randy Barnes. ERIC DRAPER / AP

Også blant mennene kan en tilsynelatende uoppnåelig rekord snart stå for fall. I en rekordjevn kulekonkurranse vant amerikanske Joseph Kovacs med 22,91 meter, mens to de nærmeste utfordrende var bare én centimeter dårligere. Bare fire støt har vært lengre gjennom tidene, men det skjedde mellom 1987 og 1990.

Verdensrekorden til Randy Barnes på 23,12 har stått siden 1990. Nå kan den være på vei å bli slått.