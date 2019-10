Filip Ingebrigtsen tente på alle pluggene da Tadese Lemi plutselig brøt seg ut i hans bane. - Det er ikke alltid så klokt, mener trenerpappaen. Lise Åserud

Gjert Ingebrigtsen: – Filip er så hissig, det er ikke alltid så klokt

Ingen protest, men en stor porsjon drama og uro før både Filip og Jakob Ingebrigtsen var klare for fredagens semifinale på 1500 meter.

Oppdatert nå nettopp

Qatar/Aftenbladet: Uroen og dramaet under kvaliken torsdag kveld her på Khalifa stadion hadde ingen ting med kapasiteten å gjøre, etter en beinhard 5000 meter mandagm var brødrene mer enn gode nok, men nok en gang ble det drama og venting før alt var klart.

Denne gangen med Filip Ingebrigtsen i søkelyset. Han hadde en skikkelig fysisk fight med etiopieren Tadese Lemi underveis. Det kunne gått galt. Det innser også trenerpappa Gjert.

Var sint lenge etter mål

– Filip blir så hissig under løpene, han er en fighter, og denne gangen fulgte sinnet ham lenge etter at de hadde passert målstreken, forteller Gjert til Aftenbladet et stykke utpå natten når alt har roet seg.

Etter Jakob Ingebrigtsen nærmest majestetisk og demonstrativt viste hvem som var kongen og vant det vanskelig første heatet, hadde Filip minst like god kontroll på det andre sammen med sin gode venn, eneren Timothy Cheruiyot.

– Slik prøvde Lemi å bryte ut foran meg, forklarer Filip Ingebrigtsen til sin gode venn, Timothy Cheruiyot. Lise Åserud

Les også Filip Ingebrigtsen slapp med skrekken - får løpe semifinale etter nytt drama på bakrommet

Dramaet oppsto ved inngangen til nest siste sving da Filip lå litt ute i bane to tett på Cheruiyot.

Plutselig fant Lemi på at han skulle presse seg ut fra listen og inn foran Filip. Der og da holdt 26-åringen på å falle og sendte en liten knyttneve i ryggen på Lemi - som gikk i bakken.

– Jeg holdt bare posisjonen, forklarte Filip i stor fart gjennom pressesonen for å få løpet ut av kroppen og bli klar til fredagens semifinaler.

Likte ikke knyttneven

Gjert likte ikke den knyttneven.

– Det er slik han tenner til. Denne gangen fikk det ingen følger og skulle heller ikke det. Ikke en eneste dommer reagerte på det han gjorde, men det er ikke nødvendig å være så tøff, understreker senior overfor oss.

Det ble aldri lagt inn protest mot Filip Ingebrigtsen, men da etiopierne og australienerne mente at deres to løpere måtte få friplass i semifinalen, ble det en liten ventepause før alt var i orden.

Filip Ingebrigtsen og Tadese Lemi hadde litt å snakke om etter målgangen i kvaliken. Lise Åserud

Les også Jakob Ingebrigtsen møter langt tøffere utfordring enn Filip

– Dommerne ville se løpet på video, og da er det alltid en sjanse for at noe kan skje, forklarer Gjert som selv aldri var i tvil om at løpet foregikk reglementert fra Filips side.

Fryktelig nervøs

I etterkant og på vei inn i bussen som tok teamet, Gjert selv, Filip, Jakob og mamma Tone, til løperhotellet, ga han klart uttrykk for at det fysiske fungerte hundre prosent.

Han medgir dog at han var fryktelig nervøs før løpene.

– Du var veldig stille, stemmer ikke det?

– Jo, jeg er alltid nervøs, særlig her, vi har jo ikke prøvd dette før, et sånt program der 5000 meter kommer først. Det er det som er så tøft for guttene, forklarer han.

– Men det stemte hundre prosent. Filip følte seg som en konge, Jakob var bare rå så kort tid etter den vanvittige spurten han hadde mandag kveld, sier en kry trenerpappa til Aftenbladet før bussen er klar for avgang.