Martin Ødegaard spilte en ny god kamp da Real Sociedad vant over Real Betis søndag ettermiddag. Alvaro Barrientos / AP

Ødegaard herjet i Real Sociedad-seier: – Han viser detaljer i verdensklasse

Martin Ødegaard (20) og Real Sociedad slo tilbake etter to strake tap.

Real Sociedad – Real Betis 3–1

– Jeg må si at Martin Ødegaard har vært den beste. Han har til tider vist oss noen detaljer i ypperste verdensklasse og han har vært sentral i to av scoringene til Real Sociedad, oppsummerte TV 2-kommentator Jesper Mathisen.

Laget fra San Sebastian ligger nå på fjerdeplass på tabellen i La Liga etter søndagens 3–1-seier over Real Betis.

Martin Ødegaard var nok en gang sentral for hjemmelaget i sin offensive midtbaneposisjon.

– Det er artig å se at Martin leverer på et skyhøyt nivå i La Liga. Han er på et annet nivå enn flere av de andre spillerne på banen, sa Mathisen.

– Den mest sentrale spilleren

Nordmannen har spilt alle lagets ni kamper i årets sesong, og står med to mål og to målgivende pasninger.

Etter en flott start på sesongen, ble det to strake tap før landskamppausen for Real Sociedad. Laget var innstilt på å slå hardt tilbake mot bunnlaget Real Betis.

De fikk imidlertid en dårlig start på kampen hjemme på Reale Arena. Real Betis tok ledelsen 0–1 etter 13 minutters spill ved Loren Moron.

Ti minutter skapte hjemmelaget balanse i regnskapet. Martin Ødegaard svingte et frispark inn i feltet. Etter litt klabb og babb i feltet sleivet Javi Garcia ballen i eget mål.

Og ti minutter før pause gikk Real Sociedad opp i ledelsen 2–1. Angriperen Willian José banket ballen i nettet.

Ødegaard spilte en solid omgang, og fikk skryt av TV 2-kommentator Jesper Mathisen.

– Han er den mest sentrale spilleren i Real Sociedad når de skal angripe, sa Mathisen.

Frekk lobb

20-åringen fortsatte storspillet de siste 45 minuttene. Han var sterkt delaktig da hjemmelaget gikk opp i 3–1 etter knappe kvarteret av omgangen. Ødegaard var tredje sist på ballen med en frekk lobb før Portu fikk æren av å score.

– Det er så elegant og vakkert gjort av Ødegaard, sa Mathisen.

På overtid fikk nordmannen gult kort for å stoppe en overgang, hans tredje totalt denne sesongen.

Flere mål ble det ikke, selv om vertene hadde flere store målsjanser.