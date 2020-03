Koronaviruset kan utsette OL til slutten av 2020

Japan mister retten til å holde OL dersom lekene ikke blir avviklet i løpet av året. Men koronaviruset åpner for utsettelse til nærmere jul.

En mann med maske ved et av anleggene som ferdigstilles til OL i Tokyo senere i år. Foto: Foto: AP / Eugene Hoshiko / NTB scanpix.

NTB

De 32. olympiske sommerlekene skal etter planen åpne i Tokyo 24. juli og vare til 9. august. Ifølge Japans OL-minister Seiko Hashimoto gjør både den lokale OL-komiteen og IOC alt de kan for å overholde denne planen.

Men utbruddet av koronaviruset har stilt spørsmål om arrangementet – med over 11.000 aktive og titusenvis av tilskuere – kan gjennomføres.

Kontrakten mellom Japans regjering, den lokale OL-komiteen og IOC slår fast at Japan mister retten til å holde OL dersom lekene ikke går av stabelen i løpet av 2020.

– Dette kan tolkes som at det er en åpning for utsettelse, sa Hashimoto i det japanske parlamentet tirsdag ifølge BBC.

Ifølge ministeren må det fattes en endelig avgjørelse i løpet av mai måned.

Da vi snakket med den norske OL-legen Thomas Torgalsen, var han ikke bekymret på daværende tidspunkt.

– Hva skal til for at man blir bekymret for virussituasjonen?

– Hvis dette blir en global, langvarig epidemi med store utbrudd utover våren og sommeren, vil sannsynligvis ikke OL bli arrangert. Foreløpig ser det ut til at dette er veldig usannsynlig, sa Torgalsen.

Sadiq Aman Khan, borgermester i London, har sagt at de står klare om OL må flyttes.

– Men foreløpig ser jeg ikke på det som et realistisk resultat, sa Torgalsen.

