Solskjær: – Nå starter det harde arbeidet

Ole Gunnar Solskjær sier framgangen i Manchester United under hans ledelse er godt synlig, men at de har mer å gå på.

Etter å ha vært vikarierende manager i klubben fikk Solskjær torsdag jobben permanent, i første omgang for tre år. Fra en klubb som lå nede med brukket rygg under José Mourinhos ledelse, har nordmannen ført klubben inn i kampen om en mesterligaplass, det vil si topp fire i ligaen.

Han har også tatt United til kvartfinale i årets mesterliga.

– Da jeg tok over var vi elleve poeng bak fjerdeplassen. Nå har vi en fin mulighet til å komme inn i topp fire, kanskje topp tre. Det får bli vårt kortsiktige mål i serien. Og Premier League er viktig for oss, sa Solskjær på pressekonferansen i Manchester torsdag da han ble presentert som fast United-manager.

– Mesterligaspill er viktig, og det er viktig for mange spillere. Spiller du for Manchester United vet du at du kommer til å spille i mesterligaen dersom du har signert en lang kontrakt. Vi er i en god posisjon til å spille mesterliga neste sesong, men det blir trolig ikke avgjort før 12. mai, sa nordmøringen som sier han har snakket med klubb og spillere om hvordan de skal ta klubben videre.

– Nå blir det lettere å være klar på hva som kreves, for det vil bli handlet til sommeren.

Ikke mer press

Solskjær sier han ikke føler mer press nå som han har fått jobben permanent.

– Det handler ikke bare om meg, vi gjør dette sammen som et lag. Støtteapparatet jeg har hatt med meg har vært fantastisk. Jeg har følt støtte fra eierne og styret. Det har vært god kommunikasjon hele veien, noe som er viktig når man jobber med mennesker. Og supporterne har vært fantastiske mot meg hele veien, sa han.

– Men nå skal vi sammen gå videre. Det er rom for forbedringer, for vi er langt bak der vi ønsker å være, fortsatte han.

– Jeg ønsker at vi skal ha suksess og løfte trofeer. Vi har en spillerstall full av potensial, vi har jobbet sammen i tre måneder og framgangen er tydelig. Men det er mer å hente, vi vet at vi har en vei å gå, sa Solskjær.

– Det er nå det harde arbeidet starter.

Solskjær, som spilte i United fra 1996 til 2007 og scoret 126 mål for klubben, gjør nå comebacket permanent i klubben. Nesten 23 år etter at han ble kjøpt av Alex Ferguson, har han fått fast jobb som manager.