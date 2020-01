Norsk EM-spiller i isolasjon

Frykter at magevirus skal spre seg på spillerhotellet.

Sander Andreassen Øverjordet er blitt plassert på enerom. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

TRONDHEIM: Sander Øverjordet er plassert på enerom på EMs åpningsdag. Grunnen er at han har fått et magevirus.

Nå frykter det norske støtteapparatet at han skal smitte medspillere.

– Det vanlige tiltaket er at spilleren som er syk blir isolert på rommet, mens romkameraten får et nytt og eget rom. Han får det vi kaller «enkel isolasjon», som betyr at han holder distanse fra de andre i troppen, sitter for seg selv når man spiser og holder avstand på møter, sier landslagslege Thomas Torgalsen til TV 2.

Norge EM-åpner mot Bosnia-Hercegovina fredag kveld. Søndag venter Frankrike i den antatt tøffeste testen i gruppespillet.

