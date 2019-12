Viljar Vevatne forlenget kontrakten med Viking fredag. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN NORWAY

Viking-spiller forlenget kontrakten

Viljar Vevatne (25) forlenget med Viking.

Forsvarsspilleren hadde egentlig kontrakt ut neste sesong, men signerte fredag en ny treårsavtale med Viking. Den nye kontrakten strekker seg ut 2022-sesongen. Det melder klubben på sitt nettsted.

– Viljar var en av de første vi ønsket å signere med. Han har vært en bauta de siste sesongene, og vært bunnsolid etter han fikk sjansen, sier Viking-trener Bjarne Berntsen om signeringen.

– Jeg er utrolig stolt over å være Viking-spiller, og derfor var det enkelt for meg å signere ny avtale. Vi er i ferd med å bygge noe spesielt her i Stavanger, og det ønsker jeg å være med på, sier Vevatne til klubbens nettsted.

Vevatne kom til Viking fra Sandnes Ulf foran 2018-sesongen, og var kaptein for Stavanger-laget under opprykkssesongen i fjor. I årets sesong har han vært en svært sentral brikke for laget som tok cupgull og endte på en imponerende 5.-plass i Eliteserien.

25-åringen spilte 36 kamper for de mørkeblå i 2019 og scoret ett mål. Vevatne spilte for Viking i ungdomsårene, men var innom Bryne, Brann og Sandnes Ulf før han fikk sjansen på Vikings A-lag.