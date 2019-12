Caroline Graham Hansen leverte assist til det første målet da Barcelona slo Espanyol i byderbyet lørdag. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Graham Hansen-assist da Barcelona vant byderbyet

Caroline Graham Hansen la opp til det første målet og leverte igjen flere lekre detaljer da Barcelonas kvinnelag slo Espanyol 4-0 i byderbyet lørdag.

NTB

Den norske landslagsstjernen serverte Jenny Hermoso pasningen til 1-0-målet i det 32. minutt.

Hermoso, som har scoret i alle seriekampene hun har spilt i høst, scoret også 2-0 før pause i oppgjøret mellom serieleder og tabelljumbo.

Graham Hansen ble byttet ut med Lieke Martens et kvarter før slutt, da Barcelona fortsatt ledet med to mål. Marta Torrejón og Vicky Losada sto for de to siste målene.

Barcelona er åtte poeng foran serietoer Atlético Madrid, som har en kamp mindre spilt.

Espanyol er helt sist på tabellen med bare to poeng.