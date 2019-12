Arteta er ny Arsenal-manager

Mikel Arteta blir ny Arsenal-manager. Spanjolen forlater dermed assistentrollen i Manchester City under Pep Guardiola.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mikel Arteta blir ny Arsenal-manager. Foto: Scott Heppell / X03874

Saken oppdateres.

Det bekrefter Arsenal på sin Twitter-konto.

Det er nøyaktig tre uker siden Unai Emery fikk sparken som Arsenal-manager. Etter det har den svenske klubblegenden Freddie Ljungberg tatt ansvaret for å lede laget på midlertidig basis. Uten at det forbedret resultatene.

Men nå har Arsenal funnet sin nye mann. Mikel Arteta, som har båret kapteinsbindet for klubben, har signert for London-klubben.

Arteta fikk 110 kamper for Arsenal mellom 2011 og 2016. Han har også spilt i klubber som Everton, PSG og Real Sociedad.

Arteta er bare 37 år, og blir dermed den yngste manageren i Premier League. Arsenal-jobben blir også den første managerjobben for spanjolen. Aldri før har Arteta hatt hovedansvaret for et seniorlag som manager.

Manchester City er rasende

Mikel Arteta forlater dermed rollen som assistenttrener i Manchester City. Der har han jobbet under manager Pep Guardiola siden sistnevnte tok over Manchester-klubben høsten 2016.

Men det har ikke skjedd udramatisk. Manchester City er nemlig rasende over måten Arsenal har handlet på i prosessen om å sikre seg Arteta som ny Arsenal-manager.

Ifølge den engelske avisen The Guardian skal City være rasende over at Arsenal har gitt Arteta et kontraktstilbud og planlagt presenteringen av spanjolen som deres nye manager, før London-klubben har akseptert Citys betingelser. Arteta er fortsatt under kontrakt med City, som krever rundt 23 millioner kroner i kompensasjon, ifølge Sky Sports.

Manchester City har likevel vært klar på at de ikke ønsker å hindre Arteta muligheten i Arsenal.

Mikel Arteta fikk 110 kamper for Arsenal som spiller. Her er han i ferd med å gi sin daværende manager Arsène Wenger en stor klem. Foto: Scott Heppell / AP

Wenger: – Arteta har ingen erfaring

Arteta skal også har vært en kandidat til å overta Arsenal-jobben allerede etter managerlegenden Arsène Wenger var ferdig i klubben etter 2017–18-sesongen.

Den gang gikk klubben for Unai Emery. Etter sin avgang har Wenger hele tiden vært klar på at han fortsatt er stor Arsenal-supporter, og vil støtte Arteta i tiden fremover.

– Jeg er sikker på at Arteta har en stor fremtid. Han har virkelig lært mye i sin første posisjon som assistenttrener. Han er nødt til å takle det at han ikke har noe erfaring på det nivået (som manager) og han er nødt til å omringe seg med dyktige folk. Han er intelligent, har stor lidenskap og kunnskap, sa Wenger ifølge The Guardian.

Publisert: Publisert 20. desember 2019 15:07