Casper Ruud har fått råd av Rafael Nadal. Det har hjulpet ham å forbedre spesielt én ting.

– Har du noen gang vært en bedre tennisspiller enn du er nå?

– Tja, nå er jeg i god form og kanskje i toppform og spilt mye bra tennis i det siste. Jeg har også hatt en del gode resultater på den siste touren jeg var ute på. Det har vært gøy selvfølgelig og deilig at hard jobbing har gitt resultater og at man har fått gode tilbakemeldinger. Med de resultatene jeg har oppnådd så vil jeg nok si at det er noe av det beste jeg har prestert, sa Casper Ruud til NTB.

– Hardt arbeid er vel å trene med Rafael Nadal en av verdens beste tennisspillere?

– Jo. Jeg har jo fått noen økter med ham, men det ikke slik at vi trener hver eneste dag sammen. Han kjører jo sitt eget løp. Jeg må kjenne litt på kroppen hver og følge med på hva han gjør hver eneste dag. Men noen ganger fikk jeg trent med ham og det var selvfølgelig god læring. Han er også veldig involvert i både meg og han yngre karen som er der nede. Han følger opp og følger med på det vi gjør, så det er gøy. Det virker som han bryr seg om de spillerne som går der, og spesielt meg og Jaume Munar.

– Har du fått noen konkrete tips i treningshverdagen av Nadal og ikke minst i matchsituasjoner?

– Jeg har fått litt tips nå på grusen. Han er jo en grusspesialist selv om han er gode på alle dekker, men det er jo på grus at han har vært den dominerende. Han har vel sett at jeg trives best på grus og gitt meg noen gode råd. Rett etter Australian Open kom han og fulgte med på Munar og min trening. Han tok seg tid til det og virket interessert. Han fulgte med oss ute på banen når han ikke spilte selv, sa Ruud.

Konkret nevnte han at forehanden hans er blitt betydelig mer effektiv etter råd fra den spanske gruskongen. Ruuds forehand har alltid vært et av nordmannens styrke, men nå er det altså blitt enda mer effektiv.

Mandag satte Casper Ruud seg på flyet til den spanske hovedstaden. Til helgen er det kvalifisering til masterstureringen.

