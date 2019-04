Linnes scoret da Galatasaray tok seg til cupfinalen

Martin Linnes gjorde 1-0 etter fem minutters spill da Galatasaray tok seg til finalen i den tyrkiske cupen.

Linnes spilte hele kampen, og Galatasaray vant 5-2 i den siste av to semifinaler over Malatyaspor torsdag kveld, og det ble også sammenlagtresultatet etter at det endte 0-0 i den første kampen.

Linnes kom til Galatasaray fra Molde i 2016, og klubben ligger på 2.-plass bak Basaksehir i den tyrkiske ligaen etter 29 spilte runder. Høyrebacken skrev nylig ny kontrakt med klubben ut sesongen 2020/2021.

Cupfinalen spilles 16. mai, og motstander er Akhisar Belediye.