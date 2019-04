Dette sier ekspertene om RBKs elendige seriestart: – Flere som umulig kan fortsette

– Det er jo skremmende og sjokkerende å se de så hjelpeløse. Se på hvordan de fremstår da! De har fått akkurat som fortjent og nå må det da ringe i alarmen.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er ikke nådig mot Rosenborg etter deres tap i Romsdal.

Ruben Gabrielsen startet RBK-marerittet allerede etter to minutter og før halvtimen var passert hadde Magnus Wolff Eikrem scoret to.

– Må evalueres knallhardt

Med 3–0-seier til Molde ble det ikke trønderske poeng i Romsdal. Det ble det heller ikke i Bodø eller Bærum. Med to uavgjorte på eget gress er dermed summen slik etter fem runder:

Rosenborg ligger sist.

– Det er blitt gjort ufattelig mange dårlige valg. Kåre Ingebrigtsen ut, måten det ble gjort på. Og se hvor de er i dag. Det er da flere i ledelsen som umulig kan fortsette etter dette, sier Mathisen og utdyper:

– Alle som har vært med på dette må evalueres knallhardt. Hvis Horneland fortsetter, må det være fordi ledelsen ser på dette som et prestisjeprosjekt. Ja, han er en ung trener med gode skussmål, men han og RBK er en forferdelig match.

Mathisen mener det ikke finnes unnskyldninger for RBKs plutselige smell. Laget vant seriegull i 2015, 2016, 2017 og i fjor. I samme periode har de vunnet tre cupfinaler og spilt i Europa-gruppespill tre ganger.

Ingebrigtsen: – Lederne må gi han hjelp

– Man kan godt snakke om at spillerne har hatt sine beste år og at de mangler yngre krefter, men de har André Hansen, Tore Reginiussen, Birger Meling, Anders Trondsen, Samuel Adegbenro og Nicklas Bendtner. Likevel er kollektivet milevis unna der de burde vært. Dette var kampen der de skulle heve seg, vise seg som tøffinger og vise at Horneland-treningen har gjort de til mannfolk, sier Mathisen.

– Altså, det var ikke bare menn mot gutter, det var menn mot babyer, legger han til om kveldens kamp.

Heller ikke Kåre Ingebrigtsen lot seg begeistre over Rosenborg. I Eurosport-studioet kom han med kritikk av klubben han ble avskjediget med i juli, til tross for sterke resultater.

– Horneland har virkelig ikke det hele og fulle ansvaret. Dette er en klubb som må stå sammen. Lederne må gi han all den hjelpen han trenger for å få snudd skuta, sa Ingebrigtsen i Eurosports studio.

Hareide tror det snur

Danmarks landslagssjef Åge Hareide har opplevd klassikeren Molde-RBK fra begge leire. Han var til stede på stadion søndag kveld og er naturligvis lite imponert over RBK.

– Det er skuffende å se. De kan ikke opptre sånn om de skal fortsette å være et topplag. De må jobbe sammen, det er for mye én og én, sier Hareide.

Men han tror Horneland vil snu trenden.

– Jeg tror han kommer seg gjennom det. De (RBK) må jo ha lagt en grunnleggende studie av ham. De kan ikke kvitte seg med en trener så hurtig. Det ville vært feil. Det må snu, men det vil de gjøre, sier Hareide.

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson har ikke tro på «prosjekt Horneland», men presiserer:

– Hvis Horneland må gå, da må Stig Inge Bjørnebye (RBKs sportslige leder, journ anm.) gå og da må Ivar Koteng (styreleder i RBK) gå også. Det er ikke noe valg. De kan ikke bare sende Horneland på dør, for dette er Bjørnebyes prosjekt. Så enkelt er det, sier Jonsson.

– Det er det mest skuffende

– Er det håp for «prosjekt Horneland»?

– Horneland er ingen dårlig trener, men dette prosjektet startet feil. Spillertroppen passer overhodet ikke til hans type fotball. Han har ansvar for en mett tropp han umulig kan være bekvem med. Også bytter han til en formasjon som overhodet ikke passer dem. Det gjøres feil på feil. Han trenger tid, han trenger et overgangsvindu til å endre på laget og spørsmålet er om han får den tiden, sier svensken.

Og selv om det var de første 30 minuttene som drepte håpet om poeng i Molde, lar han seg mest skuffe av det RBK leverte etter hvilen.

– Det mest skuffende er at de ikke går ut i andre omgang og gjør et ærlig forsøk. De gir opp, legger seg ned og ser ut som de vil dempe tapet og at de erkjenner bare at Molde er et mye bedre lag, sier Jonsson.

Tidligere Molde-trener Tor Ole Skullerud har vært på bølgedalene på andre siden av oppgjøret. Fra suverent seriegull, The Double og poengrekord i 2014, fikk han sparken som MFK-trener året etter.

Han er mer nøktern i sin analyse.

Slik svarer RBK

– Det er ett lag som sprinter, ser freshe ut og jobber hardt. Med Rosenborg går det derimot seigt, tungt og tregt, sier Skullerud.

– Er det krise i Rosenborg?

– Du får bruke de ordene du vil, men de er i hvert fall veldig langt unna å være best i Norge akkurat nå. Det er overraskende. Det er nok en sammensetting av dårlige opplevelser, som skaper usikkerhet, sier Eurosport-kommentatoren.

RBK-ledelsen sto rakrygget utenfor Aker Stadion etter kampslutt og svarte på det mediene hadde av spørsmål.

– Vi evaluerer oss selv hver eneste dag, så det er ikke noe nytt, slår Stig Inge Bjørnebye fast.

– Jeg leser ikke kritikken, men det er naturlig at det kommer. Vi skaper ikke nok og får altfor enkle mål imot oss. Men jeg mener vi kan snu det her med de vi har nå. Vi må ikke vente til overgangsvinduet, sier Horneland.