Klæbo med solfylt sprintseier i Mosjøen: – Fantastisk å være skiløper på sånne dager

For trettende året på rad ble bysprinten i Mosjøen arrangert lørdag ettermiddag.

Som i vinter viste Johannes Høsflot Klæbo seg frem. 22-åringen vant verdenscupen sammenlagt og tok tre gull under VM i Seefeld forrige sesong.

Trønderen ble nummer tre i prologen, men i utslagsrundene tok han seg enkelt til finalen i solsteken i Mosjøen.

Der tok Klæbo i kjent stil teten fra start. På oppløpet var han i særklasse og knuste konkurrentene.

– Det er fantastisk artig å gå her. Det er masse folk og forholdene er utrolig bra. Det er fantastisk å være skiløper på sånne dager, sier Klæbo under et intervju med arrangøren.

– Dagen her gjør de tretimersturene med to grader og regn i myra verdt det, sier han med et smil.

Grong-løperen Ane Appelkvist Stenseth vant i kvinneklassen. Hun slo Mari Eide på oppløpet.

– Mari er sterk og kjapp, så jeg fryktet henne da hun kom opp på siden på slutten, sier Stenseth etter målgang.

Hintet om landslagsvalg

Det er blitt diskutert om hvilket landslag Klæbo skal være på neste sesong. TV 2 har tidligere meldt at trønderen ønsker å forlate sprintlandslaget.

Men Klæbo var likevel svært hemmelighetsfull under et intervju med arrangøren.

– Jeg har bestemt meg, men man får se på mandag. Jeg kan si såpass at jeg trives på sprintlaget. Så får vi se, sier Klæbo, som har vunnet bysprinten to ganger tidligere.

Stjernespekket startfelt

Det manglet ikke på profiler i gatene i Mosjøen. På startlisten sto en rekke profiler.

I tillegg til Klæbo, gikk sprintkompisene Finn Hågen Krogh og Eirik Brandsdal. Tidligere OL-vinner Øystein Pettersen viste seg også frem på det snølagte byrennet.

Deler av kombinertlandslaget var også representert. Jarl Magnus Riiber, Jørgen Graabak og Espen Bjørnstad deltok.

På kvinnesiden var Mari Eide, bronsemedaljør fra VM i Seefeld, og Kathrine Harsem de største profilene.