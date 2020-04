Han satte målrekord. Nå er storscoreren fra Trøndelag klar for ny klubb.

Robert Stene har signert for Nardo.

Robert Stene har bøttet inn mål i alle år. Her fra tiden i Ranheim. Foto: Frank Skaufel

Robert Stene har signert for Nardo. Det melder klubben på Twitter og Facebook torsdag.

«Blant alt det negative er vi stolte av å kunne presentere noe veldig spennende for vår klubb på og av banen. Selveste Robert Stene har signert kontrakt og er klar for spill når den tid kommer. Som tidenes toppscorer i OBOS ligaen gir det oss noe helt spesielt», melder 2.-divisjonsklubben.

Stene har det siste året spilt for Melhus.

37-åringen har levd et omflakkende fotballiv og har stort sett spilt på nivå to og tre. Blant klubbene er Nidelv, Randaberg og Fredrikstad, før han i 2017 vendte tilbake til hjemfylket og spilte for Levanger i Obos-ligaen. Der ble han toppscorer for klubben.

I 2017 satte han rekord med sitt 95. mål på nivå to i norsk fotball.

