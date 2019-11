Minnesota Wilds målmann Devan Dubnyk (40) redder mot Arizona Coyotes senter Carl Soderberg under andre periode av kampen lørdag kveld i Glendale, Arizona. Rick Scuteri, AP / NTB scanpix

Keeperen reddet seieren for Zuccarellos Wild

Tross et voldsomt press fra Arizona Coyotes i tredje periode greide Wild-keeper Devon Dubnyk å stenge igjen buret. Dermed tok Wild en råsterk borteseier i NHL.

NTB

Nå nettopp

ARIZONA COYOTES – MINNESOTA WILD 3-4

Begge lagene trengte sårt en seier før kampen i Gila River Arena i Glendale i Arizona. Minnesota lå nederst på tabellen etter sin dårligste serieåpning noensinne.

Mats Zuccarello var dessuten ute med skade da Wild spilte tre kamper i Canada, men har vært godt med i de siste rundene og hadde før lørdagens kamp notert seg for målpoeng i fem kamper på rad.

Mats Zuccarello i aksjon for Minnesota Wild tidligere i uken. Chris Carlson, AP / NTB scanpix

Åpnet tungt

Bortekampen mot Coyotes startet på verst tenkelig måte for Wild da Michael Grabner styrte pucken i mål med høyre skøyte etter snaut ni minutter.

Fire minutter senere økte Jakob Chychrun til 2-0. Han fikk pucken av Nick Schmaltz og smalt selv pucken i mål fra blålinjen.

I den andre perioden våknet Wild. Først reduserte Mikki Koivu til 1-2, før Vinnie Hinostroza fem minutter senere satte inn 3-1. To kjappe mål av Wild fra Kevin Fiala og Matt Dumba før starten av det tredje perioden sørget for at det sto 3-3 med 20 minutter igjen.

Zuccarello spilte mye

Siste periode ble preget av et stort trykk fra Coyotes, etter at Wild hadde snudd kampen og tatt ledelsen 4-3 fem minutter ut i den tredje perioden.

Zuccarello var på isen i 18 minutter og 34 sekunder. Han hadde ett skudd på mål og en blokkering, men fikk ikke pucken bak Coyotes keeper.

Arizona Coyotes hadde absolutt flest skudd mål av de to lagene, men Wilds keeper Devon Dubnyk greide å holde pucken utenfor nettet.

Ryan Hartman scoret Minnesota Wilds vinnermål tidlig i tredje og siste periode. Rick Scuteri, AP / NTB scanpix

Klatrer på tabellen

Mens Wild hadde totalt 24 skudd på mål, ble Coyotes notert med hele 35. Dubnyk greide med andre ord å stanse 32 av dem.

Wild hoppet fire plasser opp fra bunnen på tabellen etter seieren lørdag. Med seks seiere på 17 kamper er Zuccarello og co. plassert som det 27. beste laget av 31 mulige i NHL denne sesongen.

