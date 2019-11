Manager Brendan Rodgers har fått fart på Leicester. Foto: Jon Super / AP / NTB scanpix

Leicester fortsetter å imponere - på tredjeplass etter sterk seier

Leicesters vant i London.

NTB

CRYSTAL PALACE - LEICESTER 0–2

Midtstopper Caglar Soyuncu stanget inn ledermålet på en corner rett før timen var spilt på Selhurst Park i London. Like før slutt scoret Jamie Vardy etter et flott Leicester-angrep.

Med 2–0-seieren er Leicester oppe på 23 poeng. Dermed er laget foran Chelsea på målforskjell. De blå fra London lånte tredjeplassen noen timer etter seier lørdag kveld.

Leicester har åpnet Premier League-sesongen forrykende og framstår som en seriøs kandidat til å snike seg inn blant de fire beste som sikrer spill i mesterligaen. De er bare to poeng bak Manchester City på 2.-plass, mens det skiller åtte poeng opp til serieleder Liverpool etter elleve serierunder.

– Det var en viktig seier. Vi har slitt på denne banen tidligere. Kreativiteten og de offensive kvalitetene vi har er fantastiske, sa Vardy til BBC etter kampen.

Med ti mål er han mestscorende i Premier League. Tammy Abraham og Sergio Agüero følger like bak med ni scoringer hver.

– Jeg tar bare én kamp om gangen. Jeg får servert mange sjanser fra lagkameratene mine, og for øyeblikket klarer jeg å score på dem, sa spissen til Sky Sports.

Caglar Soyuncu (til høyre) scoret det første målet da Leicester vant 2-0 borte mot Crystal Palace søndag. Foto: John Walton / AP / NTB scanpix

Dobbel etter pause

Leicester har bare to tap i ligaen (borte mot Manchester United og Liverpool) og kom til London søndag fulle av selvtillit etter den rekordstore seieren borte mot Southampton i forrige runde. Søndag viste de nok en gang at de mener alvor.

Førsteomgangen var uten det helt store spillet. Riktignok hadde begge lag sine muligheter. Blant annet var gjestene farlige på dødballer.

Og det var på en fast situasjon som skulle gi Leicester ledelsen etter 57 minutter. James Maddison pisket inn en corner. Soyuncu løp seg fri i feltet og headet ballen i nettet via bakken. Det var tyrkerens første mål for Leicester.

To minutter før slutt var alt håp om poeng ute for Roy Hodgsons hjemmelag. Vardy og innbytter Demarai Gray kombinerte vakkert. Kantspilleren fant spissen inne i feltet, og som vanlig var Vardy klinisk.

Imponerende start

Fra tribunen sang høytsvevende Leicester-supportere om at de kommer til å vinne ligaen. Klubben som vant ligaen i 2016 ser ut til å ha noe stort på gang også denne sesongen.

I tillegg til å ha en imponerende poengfangst, har Leicester sluppet inn færrest mål i Premier League.

Nå venter Arsenal hjemme i Leicester i neste serierunde. Deretter skal serietreeren ut i det som på papiret er fine kamper i ukene framover. Dermed ligger alt til rette for at Brendan Rodgers og co. skal være med høyt på tabellen også når det nærmer seg jul.

Hodgsons Crystal Palace har også hatt en fin sesongstart, men søndag slet de med å spille seg til de helt store sjansene. Klubben ligger likevel på niendeplass i ligaen.