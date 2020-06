Tidligere AaFK-trener fikk sparken for å ha delt fremmedfiendtlig innlegg

Svenske Sören Åkeby (68) er fjernet fra sin jobb i Østersund etter å ha delt et innlegg i sosiale medier som bryter med klubbens verdier.

Sören Åkeby har fått sparken fra sin stilling i Østersund. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / SCANPIX

Odd-Sølve Grannes

Åkeby trente AaFK i 2008, men fikk sparken etter 19 kamper. Inn dørene kom Kjetil Rekdal. Siden har den svenske treneren trent ulike lag i Sverige. Nylig ble han valgt inn i Østersunds sportskomité.

Det er VG som skriver om saken og referer videre til svenske Fotbollskanalen.

På Facebook har Åkeby blant annet formidlet at Sverige er «i krig».

– Jeg er ikke rasist. Vil foreningen avslutte samarbeidet, aksepterer jeg det, sier Åkeby til Fotbollskanalen.

Med et par dagers mellomrom delte han de siste sakene som omtales som fremmedfiendtlige, skriver VG.

I et innlegg sto det at en svensk gutt «igjen er drept av en fremmedrase», etterfulgt av «Gjør din plikt. Gjør motstand. Stå ikke å se på når ditt eget folk blir myrdet, voldtatt og fornedret. Organiser deg og gjør motstand mot denne fremmedinvasjonen. Vi er i krig!».

– Samarbeidet avsluttes på grunn av at det har blitt kjent at Sören Åkeby publiserte et innlegg på sosiale medier som direkte strider mot ÖFKs verdier, sier klubben på sin hjemmeside.