Thorstvedt: – Solskjær må gi blaffen

– For en manager i Manchester United vil det alltid være enormt mye press, stress, støy og tusen meninger. Solskjær må gi blaffen i alt alle mener, og konsentrere seg om å bygge det han holder på med, sier Erik Thorstvedt.

Den tidligere Tottenham-keeperen og fotballeksperten på TV 2 snakker om Manchester United, Ole Gunnar Solskjær og klubbens manglende resultater.

Etter søndagens 0-2-tap mot West Ham haglet kritikken på ny mot Solskjær, denne gangen representert ved blant annet tidligere United-manager Jose Mourinho og tidligere United-kaptein Roy Keane.

Også flere fotballeksperter og United-supportere ser alle ut til å skulle mene noe om klubben og Solskjær.

Naturlig med støy

Av de seks første kampene i årets Premier League har kun to endt med United-seier. På de siste 19 har ti endt med tap, bare fem er vunnet. Thorstvedt mener det er naturlig at det blir litt støy rundt en klubb som ikke vinner kamper.

– Men det bli ganget opp med 150 når det er Manchester United det er snakk om. Men hvis alle er enige om at de er inne i en gjenoppbyggingsfase, så må man forvente at det blir litt sånn underveis, sier han.

Keeperlegenden håper klubbledelsen viser tålmodighet med Solskjær.

– Vi får håpe han får den tiden som trengs, men hvis du taper for mye, så ryker du. Men foreløpig tenker jeg at dette er en gjenoppbyggingsprosess. Det er det dreier seg om, sier han.

– Ute å sykler

Kampen om Premier League-tittelen står tilsynelatende mellom Liverpool og Manchester City. For de øvrige lagene handler det om å kapre de to siste mesterligaplassene.

Thorstvedt sier det vil bli en tøff kamp for Manchester Unite å kare til seg én av dem.

– Men det vil det også bli for Tottenham og Chelsea, og kanskje til og med Arsenal. Det er jo bare Liverpool og Manchester City som er i en egen klasse. Alle de andre er litt sånn ute og sykler, sier han.

– Får det ikke helt til

Ikke bare går resultatene imot United, men seiersvante United-supportere er vant til litt bedre spill enn hva de får for øyeblikket.

– Seiersvante United, det begynner å bli ganske lenge siden, sier Thorstvedt.

– Med Mourinho var de helt elendige, da var ankepunktet at de ikke engang forsøkte å spille United-fotball. Men det gjør jo Ole Gunnar, uten at de helt får det til. Han vil jo at de tar et steg fram i stedet for ett tilbake, han vil at de skal angripe.

Solskjær sitter trygt

Thorstvedt tror Solskjær sitter trygt i managerstolen en stund til og svarer «ganske lenge» på spørsmål om hvor lenge klubben kan leve med den situasjonen de nå har havnet i.

– Det må gå litt lengre tid, man må komme seg over jul. Hvis man plutselig ryker ut av FA-cupen i januar, eller ser at man ikke klarer topp fire, eller til og med topp seks … da er det klart at det begynner å bli litt problematisk.

– Men det er jo litt avhengig av hva øverste gjengen i Manchester United mener, sier Thorstvedt, som ikke trenger lang tenkepause på spørsmål om hvor han ser United på tabellen når regnskapet gjøres opp i mai.

– Femte- eller sjetteplass.

(©NTB)