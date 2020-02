Ane (27) skriver norsk håndballhistorie. Blir tidenes yngste kvinnelige topptrener.

Ane Mällberg blir ny hovedtrener i Rælingen HK. Det er en historisk ansettelse i norsk topphåndball.

Ane Mällberg er ansatt som ny hovedtrener i Rælingen HK. Foto: Rælingen Håndballklubb

– Det er noe jeg gleder meg veldig til, sier Ane Mällberg.

27-åringen er utpekt som Rælingen HKs nye hovedtrener fra og med neste sesong. Ifølge Romerikes Blad, som omtalte saken først, gjør det Mällberg til tidenes yngste kvinnelige hovedtrener i topphåndballen i Norge.

– Jeg vet at det ikke er så mange av oss kvinnelige trenere. Det er noe jeg håper kommer mer og mer av, og at jeg kan være et forbilde, sier hun.

Rælingen HKs kvinnelag kjemper i toppen av 1. divisjon. Etter 17 kamper av inneværende sesong, ligger laget på tredjeplass. De to beste lagene sikrer direkte opprykk, mens nummer tre må gjennom kvalifisering for å rykke opp til Eliteserien.

Klubben har ambisjoner om å rykke opp til Eliteserien på sikt. Foto: Rælingen Håndballklubb

Skulle bli håndballspiller

Mällberg har i to år vært assistenttrener for A-laget, og samarbeidet tett med avtroppende hovedtrener Daniel Birkelund.

Selv om hun nå er godt i gang med trenerkarrieren var det egentlig håndballspiller 27-åringen ønsket å bli.

– Jeg ble skadet for ni år siden. Jeg satset på en spillerkarriere før det. Jeg hadde håpet å komme tilbake, men skjønte fort at det ble vanskelig, forteller hun.

Dermed begynte hun på trenerutdanningen, og har tatt steg for steg frem til rollen som hovedtrener. Hun er i tillegg utdannet idrettslærer.

– Min største styrke er å se enkeltindividene. Jeg har også et utviklingsperspektiv på ting, sier Mällberg.

Ane Mällberg beskrives som et stort trenertalent. Foto: Rælingen Håndballklubb

– Ekstremt dedikert

Sportssjefen i Rælingen HK er henrykt over at Mällberg blir hovedtrener fra neste sesong. For ham var kjønn og alder aldri et tema.

– Det var ikke i tankene i det hele tatt. Ane er et talent innenfor trenerfeltet. Hun er ekstremt dedikert, hardtarbeidende og har god kommunikasjon med de hun jobber med. Hun har vært høyt verdsatt blant de hun har jobbet med, forteller Svein H. Strømberg.

Han husker spesielt godt en samtale han hadde med Mällberg for to år siden.

– Da spurte jeg Ane om hennes ambisjoner. Da sa hun at hun ønsket å bli hovedtrener i Eliteserien på sikt. Det sier mye om henne, sier han.

Nå har Rælingen ambisjoner om å rykke opp til Eliteserien. Mällberg takker klubben for tilliten.

– Det betyr veldig mye at de har tro på meg og setter pris på det arbeidet jeg har lagt ned. Jeg har fått god støtte hele veien, forteller hun.

Publisert: Publisert: 5. februar 2020 18:48

